Almanya hükümetinden Türkiye'deki nitelikli uzman işçilere 'online vize' imkanı!

Almanya, Türkiye'den "yetenekli, nitelikli ve eğitimli" olan kişileri işe almak adına vize sisteminde değişikliğe gitti. Nitelikli göçmenlik yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, Almanya'da hala uygulama düzenlemeleri ve sistemin uygulanmasının ayrıntıları üzerinde çalışmalarına devam ederken yaklaşık olarak 2 milyon kadar uzman açığının bulunduğu belirtildi.

Yabancı uyruklu vasıflı işçiler için vize başvurularını hızlandırmak amacıyla elektronik başvuru sistemi getirilecektir. Edinilen bilgilere göre; İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Brandenburg Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı ziyarette konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Feaser, dijitalleşmek adına gerekli çalışmalara başladıklarını ve sistemin bunfan sonraki süreçte daha hızlı vize verebilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'den Almanya'ya gitmeyi düşünen profesyoneller, Fırsat Kart ile puan topladıktan sonra aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde kolaylıkla vize alabilecekler..





"Uygun iş yeri"

Başvuru sahibi Almanya'da uygun bir iş bulmalıdır. Turist olarak gelse bile uygun bir iş bulması durumunda oturma izni başvurusunda bulunabilir ve alabilir.

"İş deneyimi ve diploma"

Diğer bir olasılık, adayın örneğin ısıtma tesisatı veya sağlık hizmetleri alanında deneyime sahip olmasıdır. Bu alanda mesleki eğitim bir artı puandır. Yani mesleki eğitimini tamamlayanlar Almanya'ya giderken ek bir puan önde oluyor.

"Dil becerisi"

Vize alabilmek için belli bir seviyede Almanca bilmek gerekmektedir. Şu anda doktorlar B2 olarak kullanıyor. Ancak diğer nitelikli arabulucular için A2 düzeyinde Almanca yeterlidir. Diplomaların denkliği konusunda katı şartlar getirilmemiştir.

"Yaş ve meslek"

45 yaş altı kişiler katılabilir. Ancak sabit bir puanlama sisteminde olmasından dolayı 10 üzerinden 6 veya 7 puan alanlar rahatlıkla vize alıp ayarladıkları işe başlayabilirler.

"Almanya'da yakını olması"

Başvuru sahibinin Almanya'da bir akrabası varsa ve oraya uyum sağlayabileceği konusunu kanıtlayabilirse, basit çalışma vizesi için de artı 1 puan alacaktır.

"Puanlama sistemi"

Her becerinin kendi puanı vardır. Örneğin, dil ve yaş için bir puan ve mesleki eğitim ve deneyim için iki puan. Bir kişi ileri eğitim ve deneyime sahipse, bunun için ekstra puan alırsınız.