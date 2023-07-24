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Almanya Savunma Bakanı: Mühimmat Tedariki Önceliğimiz

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Almanya Savunma Bakanı: Mühimmat Tedariki Önceliğimiz
Almanya Savunma Bakanı Christine Pistorius, ordunun mühimmat tedarikinin en yüksek önceliklerden biri olduğunu belirtti. Basında çıkan haberlerde, Almanya ordusunun mermi eksikliği olduğu ortaya çıktı.

Pistorius: Mühimmat Olmadan Silahlar İşe Yaramaz

Almanya Savunma Bakanı Christine Pistorius, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ordunun mühimmat tedarikinin en yüksek önceliklerden biri olduğunu ifade etti. Pistorius, 'Mühimmat olmadan en modern silah sistemleri, avluda harekete hazır olsalar bile işe yaramaz.' dedi. '2031 yılına kadar cephane ve mühimmat için 20 milyar avronun üzerinde yatırım yapmalıyız ve yapmak istiyoruz.' şeklinde konuştu.

Ordunun Mermi Eksikliği

Basında çıkan haberlerde, Almanya ordusunun 230 bin mermisi olması gerekirken bu sayının 20 bin civarında olduğu ileri sürüldü. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Almanya, Ukrayna'ya cephane göndermişti. Almanya ordusu son yıllarda mühimmat ve teçhizat eksiklikleriyle gündeme gelmişti.

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