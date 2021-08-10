Almanya'da aşı yaptırmayan vatandaşlara PCR testi ücretli yapılacak!

Tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu koronavirüs salgına karşı başlatılan aşılama uygulamaları Türkiye'de dahil son hızıyla devam ediyor. Aşılamaların başlatılmasıyla birlikte birçok olası ölümlerin önüne geçilirken bilim insanları gerçekleştirdikleri çalışmaların sonuçlarıyla herkesi aşı olmaya davet ediyorlar.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Merkel, vatandaşları aşı olmalarına teşvik amaçlı 11 Ekim'den itibaren aşı olmayan Alman vatandaşlara yapılacak olan PCR testlerinin artık ücretli olarak yapılacağını duyurdu.
Son Güncelleme: 10.08.2021 21:44