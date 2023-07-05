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Almanya'da şaşırtan olay! Her yıl 9 bin euro çöpe gidiyor: Gerçek ortaya çıktı

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Almanya'da şaşırtan olay! Her yıl 9 bin euro çöpe gidiyor: Gerçek ortaya çıktı
Almanya'da yapılan incelemeler üzerine yaşanan olay herkesi şaşırtt. Alman vatandaşları yılda yaklaşık 9000 Euro'yu çöpe attığı ortaya çıktı.

Almanya'da yatırım platformu üzerinden yapılan araştırmalar ülkelerde yılda yaklaşık 8.830 euronun israf edildiği belirlendi. Almanya'da her bireyin günde yaklaşık 25 euronın boşa gittiği tespit edildi.

Ülke üzerinde çöpe atılan yiyecekler üzerinden yapılan araştırmalarda her sene kişi başına 78 kilogramlık yiyeceğin çöpe atıldığı bilgisine varıldı. 260 euroya denk gelen bu bütçenin direkt çöpe atıldığı bilgisi platform tarafından tespit edildi.

Spor salonlarında aylık ücretler 42 euro olurken üyelik işlemi yapanların üçte ikisinin salonlara gitmediği belirlendi. Bu durumda yılda yaklaşık 334 euronın boşa gittiği tespiti yapıldı.

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Musluk su kullanımı gün geçtikçe azalırken paketli suların israfı ise belirlendi. Yılda yaklaşık 1.50 euro ödenirken ancak çoğu vatandaş mağazalarda en az 50 sente alınan şişler içiliyor. 360 eurodan fazla para çöpe gidiyor. 

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