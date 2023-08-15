Almanya'dan basın mensuplarına Türkiye uyarısı: Türkiye'ye seyahat etmeyin!

Alman Gazeteciler Derneği (DJV), tüm basın mensuplarını Türkiye'ye iş veya kişisel amaçlarla seyahat etmemeleri konusunda uyardı. DJV başkanı ve gazeteci Frank Überall, muhalefetteki Sol Parti'nin genel başkan yardımcısı Gökay Akbulut'un tutuklanmasına atıfta bulunarak, "Bu son vaka, Erdoğan otokrasisi kendisini eleştirenleri 'devletin geçici düşmanları' olarak gördüğünü yeniden gösterdi." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü ise, gazetecilerin diğer meslek gruplarından daha büyük tehlikede olup olmadığı sorusuna yanıt olarak federal hükümetin son düzenlediği basın toplantısında yaptığı seyahat konuşmasına da dikkat çekti. Açıklamada, Türkiye'de uzun süre keyfi tutuklama ve gözaltıların olabileceğine, özellikle muhaliflerin ve Alevi ve Kürt kökenden olan vatandaşların tutuklanabileceğine veya giriş yasağı konularak ülkeye iade edilebileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, bu tür yaptırımların, yayını sosyal medyadan uzak tutmak veya cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlamalarla karşılaşmak için yeterli olabileceği belirtildi.

DJV Başkanı Frank Überall'ın bugün yaptığı açıklamasında Milletvekili Akbulut'un bir süredir tutukluluğuyla ilgili olarak, "Türkiye'de bir milletvekilinin dokunulmazlığı bile bir kişiyi hapisten koruyamıyorsa, gazetecilere yönelik tehlike çok daha büyüktür." Gazeteci arkadaşlarına seslenen Überall, "Bir gazeteci, haberlerinde ya da sosyal medyasında Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı veya iktidardaki AKP'yi eleştiriyorsa Türkiye'den uzak dursun" dedi.