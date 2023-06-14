  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Almanya'dan flaş karar: Türkiye, vize reddine itiraz edemeyecek!

Almanya'dan flaş karar: Türkiye, vize reddine itiraz edemeyecek!

Yayınlanma:
Almanya'dan flaş karar: Türkiye, vize reddine itiraz edemeyecek!
Türkiye, vize sorunuyla uğraşırken Almanya'dan tartışmalı bir karar çıktığı bildirildi. Almanya dışişleri bakanlığı, Türkiye, Çin ve Fas'ta vizelerin reddine karşı temyiz işlemlerine ilişkin bir moratoryum ilan ederken yapılan itirazların değerlendirilme sürecinin 6 aylığına askıya alındığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tartışmalı bir karar aldı. Bakanlık, Türkiye, Çin ve Fas'ta vize reddine karşı yapılan itirazların değerlendirilmesini askıya aldığını söyledi. Uygulamanın test amaçlı olduğunu ve 6 aylık bir son kullanma tarihi olduğunu belirtildi. Açıklamada, ayrıca "Salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vize departmanları çok ağır bir başvuru yüküyle karşı karşıya kalıyor" denildi.

BBC Turkey News'in yayınladığı haberde, Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusunda bulunan Türkler, uzun süredir randevu alamamaktan ve artan ret oranlarından şikayet ediyor. Almanya, bekleme sürelerini kısaltmak için 3 ülke için pilot proje başlattığını açıklayarak, Çin, Fas ve Türkiye'de reddedilen vize başvurularına yönelik itirazların, vize başvurularının işleme kapasitesinin daha da artırılması amacıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

Almanya'dan flaş karar Türkiye, vize reddine itiraz edemeyecek

BAŞKA ÜLKELER DE DAHİL EDİLEBİLİR

Sonuçlar altı ay sonra değerlendirilecek ve pilot uygulama başarılı olursa ek bir vize bölümünün dikkate alınacak. Açıklamada, temyiz sürecinin "özgürce tanınan hakların uygulanmasının bir yolu" olduğu ve bu nedenle yasal bir sürecinde olmadığı kaydedildi.

Dışişleri bakanlığı, temyiz sürecinin askıya alınmasında üç ülkede artık başvuru sahiplerine vize reddi gerekçelerinin daha ayrıntılı olarak açıklandığını söyledi.

ARTIK İTİRAZ HAKKI YOK

1 Haziran 2023 tarihinden önce vizesi reddedilen ve karara itiraz edebilecekleri söylenen başvuru sahiplerinin itiraz haklarının olduğu ve itirazlarının değerlendirileceği açıklandı. Normal şartlarda vize başvurunuz reddedilirse bir ay içerisinde ilgili diplomatik misyona itiraz edebilirsiniz. Vize başvuru sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilen açıklamada, gerekli şartlar sağlanmış olsa bile vize başvurularının olumlu yanıtlanacağı belirtildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
ABD-Türkiye arasındaki F-16 sürecinde Biden’dan yeni formül arayışı!
ABD-Türkiye arasındaki F-16 sürecinde Biden’dan yeni formül arayışı!
ABD'nin Nükleer sırları Donald Trump'ın evinin banyosunda çıktı!
ABD'nin Nükleer sırları Donald Trump'ın evinin banyosunda çıktı!
40 gün önce düşen uçaktan mucize kurtuluş! 4 çocuğa sağ olarak ulaşıldı..
40 gün önce düşen uçaktan mucize kurtuluş! 4 çocuğa sağ olarak ulaşıldı..
Türkiye'den yola çıkan gemide 'Yasadışı Göçmen' Krizi: İtalya'dan müdahale!
Türkiye'den yola çıkan gemide 'Yasadışı Göçmen' Krizi: İtalya'dan müdahale!
CIA direktöründen Dedeağaç limanına gizli ziyaret!
CIA direktöründen Dedeağaç limanına gizli ziyaret!
ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!
ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin büyüme oranı yüzde 3,2'ye yükseltti!
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin büyüme oranı yüzde 3,2'ye yükseltti!