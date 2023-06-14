Almanya'dan flaş karar: Türkiye, vize reddine itiraz edemeyecek!

Almanya Dışişleri Bakanlığı tartışmalı bir karar aldı. Bakanlık, Türkiye, Çin ve Fas'ta vize reddine karşı yapılan itirazların değerlendirilmesini askıya aldığını söyledi. Uygulamanın test amaçlı olduğunu ve 6 aylık bir son kullanma tarihi olduğunu belirtildi. Açıklamada, ayrıca "Salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vize departmanları çok ağır bir başvuru yüküyle karşı karşıya kalıyor" denildi.

BBC Turkey News'in yayınladığı haberde, Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusunda bulunan Türkler, uzun süredir randevu alamamaktan ve artan ret oranlarından şikayet ediyor. Almanya, bekleme sürelerini kısaltmak için 3 ülke için pilot proje başlattığını açıklayarak, Çin, Fas ve Türkiye'de reddedilen vize başvurularına yönelik itirazların, vize başvurularının işleme kapasitesinin daha da artırılması amacıyla hayata geçirileceğini açıkladı.





BAŞKA ÜLKELER DE DAHİL EDİLEBİLİR

Sonuçlar altı ay sonra değerlendirilecek ve pilot uygulama başarılı olursa ek bir vize bölümünün dikkate alınacak. Açıklamada, temyiz sürecinin "özgürce tanınan hakların uygulanmasının bir yolu" olduğu ve bu nedenle yasal bir sürecinde olmadığı kaydedildi.

Dışişleri bakanlığı, temyiz sürecinin askıya alınmasında üç ülkede artık başvuru sahiplerine vize reddi gerekçelerinin daha ayrıntılı olarak açıklandığını söyledi.

ARTIK İTİRAZ HAKKI YOK

1 Haziran 2023 tarihinden önce vizesi reddedilen ve karara itiraz edebilecekleri söylenen başvuru sahiplerinin itiraz haklarının olduğu ve itirazlarının değerlendirileceği açıklandı. Normal şartlarda vize başvurunuz reddedilirse bir ay içerisinde ilgili diplomatik misyona itiraz edebilirsiniz. Vize başvuru sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilen açıklamada, gerekli şartlar sağlanmış olsa bile vize başvurularının olumlu yanıtlanacağı belirtildi.