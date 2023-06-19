Almanya'nın En Büyük Tema Parkı Europa-Park'ta Yangın Çıktı

Europa-Park'ta Yangın Çıktı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Rust'ta yer alan ve ülkenin en büyük tema parkı olan Europa-Park'ta yangın başladı. Yerel saatle 16.40 sıralarında çıkan yangın sonucunda parkta yer alan yaklaşık 25 bin ziyaretçi çıkarıldı. Olay yerine birden fazla itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangının çıkma sebebi henüz bilinmiyor.

Europa-Park Hakkında

Görgü tanıkları, yangından önce parkta birkaç defa patlama sesi duyduklarını dile getirdi. Yangında sadece 3 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Europa-Park, Disneyland Paris'ten sonra Avrupa'nın en popüler ikinci tema parkı olarak biliniyor.