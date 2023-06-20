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Almanya'nın Nüfusu Rekor Seviyeye Ulaştı

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Almanya'nın Nüfusu Rekor Seviyeye Ulaştı
Almanya'nın nüfusu, Ukrayna başta olmak üzere yurt dışından göçün etkisiyle 1,122,000 kişi artarak 84.4 milyona ulaştı. Bu, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden beri en yüksek yıllık artıştır.

Berlin Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus artışına ilişkin 2022 nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, başta Ukrayna olmak üzere yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2022'deki nüfusu 1, milyon 122 bin kişi artarak 84,4 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Böylece, ülkenin nüfusunda, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden beri en yüksek yılık artış gerçekleşti.

Destatis, nüfustaki geçen yılki artışın Almanya'ya taşınan yabancılardan kaynaklandığını vurguladı. 2021’de 329 bin olan net göç geçen yıl 1,46 milyona yükseldi. Geçen yıl, Almanya'ya gelen Ukraynalıların sayısı ise 915 bin oldu.

Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl doğanlardan daha fazla insan öldü. Doğumları aşan ölüm sayısı 327 bine yükseldi. Bu sayı 2021 için 228 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken, geçen yıl çalışma çağındaki göçmenlerin gelişi, nüfusun yaşlanmasını telafi etti.

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