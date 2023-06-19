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Almanya'nın Top Mermisi Stokları Tükeniyor

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Almanya'nın Top Mermisi Stokları Tükeniyor
Almanya'nın Der Spiegel dergisinde yer alan haberine göre, Alman ordusunun envanterinde sadece 20 bin yüksek patlayıcı top mermisi kaldığı belirtildi. NATO'nun 30 günlük yoğun muharebeye dayanacak şekilde yeterli top stokuna sahip olmak adına 2031 yılına kadar yaklaşık 230 bin mermilik bir envanter oluşturması gerektiği ifade edildi.

Almanya'nın Askeri Durumu

Almanya'nın Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya askeri desteği sürerken, Almanya merkezli haftalık yayınlanan siyasi dergi Der Spiegel, bütçe komitesini acil alım yapılması gerektiğine ikna edebilmek için Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan gizli belgelere dayandırdığı haberinde, Almanya ordusunun envanterinde sadece 20 bin yüksek patlayıcı top mermisi kaldığını belirtti.

Top Mermisi Stokları

Haberde, Alman ordusunun NATO'nun 30 günlük yoğun muharebeye dayanacak şekilde yeterli top stokuna sahip olmak adına 2031 yılına kadar yaklaşık 230 bin mermilik bir envanter oluşturması gerektiğine işaret edildi.

Hızlandırılmış Alım

Haberde, Savunma Bakanlığının bütçe komitesine önümüzdeki aylarda hızlandırılmış topçu ve tank mühimmatı alımı için 9 sözleşme sunmayı hedeflediği iddia edildi. Almanya gibi birçok ülke geçtiğimiz yıl şubat ayında bu güne Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya obüsler tarafından kullanılan top mermisi temin etmek için harekete geçtiler ve kendi savunmaları için yer alan stokları erittiler.

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