Amazon’un yeni CEO’su Andy Jassy oldu!

Bu günlerde en büyük şirketlerden olan Amazon'un içinde büyük değişimler oluyor. 20 yılı aşkın süredir Amazon'un CEO'luğunu yapan Jeff Bezos, görevini bıraktığını açıkladı ve Amazon'da yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceği belirtiliyor. Yerine geçecek yeni CEO ise belli oldu. Şirketin yeni CEO'su yine aynı şirkette görev alan isimler arasından seçildi ve belirlenen isim Andy Jassy oldu.
AWS sayesinde Amazon düzenli nakit akışı gerçekleştirdi. Bu sayede farklı birimler için finansman sağladı. Tüm bu yoğun iş temposuna rağmen sevdiği şeyleri yapmaktan da geri kalmayan 52 yaşındaki Jassy, kariyeri sayesinde çok büyük zaferler kazandı.
Son Güncelleme: 05.07.2021 18:17