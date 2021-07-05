Amazon’un yeni CEO’su Andy Jassy oldu!

Bu günlerde en büyük şirketlerden olan Amazon'un içinde büyük değişimler oluyor. 20 yılı aşkın süredir Amazon'un CEO'luğunu yapan Jeff Bezos, görevini bıraktığını açıkladı ve Amazon'da yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceği belirtiliyor. Yerine geçecek yeni CEO ise belli oldu. Şirketin yeni CEO'su yine aynı şirkette görev alan isimler arasından seçildi ve belirlenen isim Andy Jassy oldu.

Andy Jassy, New York'ta 1967 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Scarsdale Lisesi'de tamamlayıp 1986'da mezun oldu. Lisans eğitimini ise Harvard Koleji'nde tamamladı. Kariyer seçimini iktisat alanında tamamlayan Jassy, 1977'de lisans eğitimin tamamlar tamamlamaz Amazon'a katıldı. Kariyerinde biraz ilerledikten sonra Jeff Bezos onu bulut teknolojilerini araştırmak üzere farklı bir departmana aldı. Daha sonra AWS (Amazon Web Services)'yi kuran grupta hayli başarılı işler çıkardı ve 2006 yılında AWS hizmetini müşterileriyle buluşturdu. Any Jass ileriki zamanlarda bir birimin başına getirilerek AWS CEO'luğunu üstlendi.

AWS sayesinde Amazon düzenli nakit akışı gerçekleştirdi. Bu sayede farklı birimler için finansman sağladı. Tüm bu yoğun iş temposuna rağmen sevdiği şeyleri yapmaktan da geri kalmayan 52 yaşındaki Jassy, kariyeri sayesinde çok büyük zaferler kazandı.