Aynı formülü kullanarak 14 kez büyük ikramiyenin sahibi oldu!

1950'lerde Romanya'nın finans sektöründe çalışan Rumen asıllı Avustralyalı iktisatçı Stefan Mandel, oyuncuların piyangoda büyük ödüller kazanmak adına altı sayıdan beşini eşleştirmesine olanak tanıyan bir formül geliştirdi. Mandel nihayet dört yıldır üzerinde çalıştığı düzeni test etti. Ancak, 6 sayıdan 5'ini bildiğinde ve ikinci büyük ödülü hedef haline getirmişken 6 sayının hepsini bildiği ve büyük ikramiyeyi kazandığı ortaya çıktı.

Büyük ödül, o sırada neredeyse 20 yıllık maaş olan 23.509 AUD idi. Bu parayla önce İsrail'e sonra da Avustralya'ya yerleşti. Mandel, Avustralya'ya taşındıktan sonra formülü geliştirmeye devam etti. Yatırımcıların yardımına başvurdu ve mümkün olduğu kadar çok bilet aldı.

KAZANAMASIN DİYE DEFALARCA KURAL DEĞİŞTİRDİLER..





Bir piyango şampiyonu olan Mandel, yıllar boyunca toplam 12 büyük ikramiye kazandı. Ancak Avustralyalı yetkililer Bay Mandel'i ön plana çıkarıyor. Kazanamasın diye kuralları bile değiştirdiler. Mandel, kurallarda boşluklar bulmaya devam etti, işini genişletti ve bir piyango şirketi kurdu. Ancak, sürekli değişen düzenlemelerden dolayı sonunda pes etti.

Stefan Mandel'in Avustralya'daki işi kötüleşince Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve Virginia Piyangosu'na döndü. Bu noktada havuzun toplamı 7,1 milyon dolardı, ancak bilet fiyatları yalnızca 1 dolardı. O süreçte Mandel, 2.500 yatırımcıyı her birinden 2.500 ABD Doları kabul etmeye ikna ederek onları beklenen ortaklığa ikna etti. Mandel ve ekibine 27 milyon dolarlık ikramiye gitti. Mandel'in formülü basitti. 1'den 40'a kadar altı numara seçmeniz istendiğinde toplamda 3 milyon 383 bin 380 bilet kombinasyonu vardı.

Mandel ayrıca çok bilet satın aldı ve ikramiyenin belirli bir algoritmaya göre satın alınan toplam bilet miktarının en az üç katı olduğu bir piyangoya girdi. Mandel, CIA ve FBI soruşturmalarını aşan dört yıllık bir hukuk savaşından sonra son maçından para kazanmayı başardı. Ancak maestronun kazandığı parayla ne yapacağı hakkında hiçbir fikri yoktu ve 1995'te iflas başvurusunda bulundu.

Şimdi 89 yaşında olan Mandel, volkanları ve şelaleleriyle tanınan tropikal bir Güney Pasifikre yer alan Vanuatu'da eski arkadaşlarıyla sakin bir hayat yaşıyor.