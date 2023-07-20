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Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği Ateşe Verildi

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Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği Ateşe Verildi
Bağdat'ta Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar tarafından İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi. İsveç hükümeti olayı kınadığını belirtirken, Iraklı yetkililerin misyonları koruma zorunluluğunu yerine getiremediğini vurguladı. İsveç hükümeti, olayı değerlendiriyor ve üst düzey Iraklı temsilciler ile iletişimde. Benzer bir olayın daha önce yaşandığına dikkat çekildi.

İsveç Büyükelçiliği Ateşe Verildi

İsveç Büyükelçiliği, Bağdat'ta Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar tarafından ateşe verildi. İsveç İçişleri Bakanı Billström, olayı kınadıklarını belirterek, Iraklı yetkililerin misyonları koruma zorunluluğunu yerine getiremediğini ifade etti. Büyükelçilik personeli güvenli bir yere tahliye edildi ve İsveç hükümeti olayı değerlendiriyor.

Benzer Olaylar Yaşanmıştı

Billström, olayın bir aydan daha kısa süre önce benzer bir olayın yaşandığına dikkat çekti. İsveç hükümeti, bu saldırıları kabul edilemez olarak nitelendiriyor.

İsveç Hükümeti İle İletişimde

İsveç hükümeti, rahatsızlığını dile getirmek için üst düzey Iraklı temsilciler ile iletişimde olduğunu belirtti. Stockholm'deki Irak Maslahatgüzarı, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ne Olmuştu?

Sadr Hareketi yanlıları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme karşı İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti. Irak hükümeti, İsveç Büyükelçiliği'nin yakılmasını kınadığını ve eylemlerin devam etmesi halinde ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

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