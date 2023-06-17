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Baltimore'da Otobüs Kazası: 17 Kişi Yaralandı

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Baltimore'da Otobüs Kazası: 17 Kişi Yaralandı
ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinin merkezinde bir otobüs, bir araca ve bir binanın önünde duran başka araca çarptı. Kazada otobüs sürücüsü dahil 17 kişi yaralandı.

Baltimore'da Otobüs Kazası

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinin merkezinde yer alan West Mulberry Caddesi'nde bir otobüs önce bir araca oradan da bir binanın önünde duran başka araca çarptı. Kazada otobüs sürücüsü dahil 17 kişi yaralandı.

Olay yerine sevki sağlanan yardım ekipleri otobüsün içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralıların durumunun iyi olduğu aktarılırken kaza için soruşturma süreci başladı.

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