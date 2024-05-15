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Batı Şeria'da Filistinli nakliyeciye yapılan saldırı: Yasa dışı Yahudi yerleşimciler gıda yardım tırını yağmaladı

Batı Şeria'da yaşanan insanlık dramında, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli nakliyeciye yönelik saldırısı ve gıda yardım tırının yağmalanması olayıyla ilgili detaylar.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 22:42
Batı Şeria'da Filistinli nakliyeciye yapılan saldırı: Yasa dışı Yahudi yerleşimciler gıda yardım tırını yağmaladı

Fanatik Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye giden" gıda yüklü tıra saldırdı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, insani yardım taşıyan bir gıda tırına yönelik yaşanan saldırı, insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Cenin kentinden El Halil'e giden gıda yüklü tır, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldı.

Yerleşimcilerin tıra müdahale ettiği sırada yaşanan arbede, İsrail askerlerinin olaya müdahale etmesiyle büyüdü. Saldırganlar, tırdaki gıda malzemelerini yağmalayarak yola dökmekle kalmadı, aynı zamanda tır şoförüne de saldırdı.

Yaşanan olayda, yerleşimcilerin "gıda yardımlarının Hamas'a gittiği" iddiası, insani yardım faaliyetlerinin engellenmesi üzerine yapılan bir bahane olarak görüldü. Ancak bölgedeki yetkililer, insani yardımın Filistinli sivillere ulaştırılması amacıyla düzenlendiğini ve yerleşimcilerin saldırısının bu yardımları sekteye uğrattığını vurguladılar.

Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir, saldırıya uğrayan tırların asıl amacının Gazze'ye insani yardım götürmek olduğunu belirtti. Ancak yerleşimcilerin bu yardımları engellediği ve saldırının ticari amaçlarla yapıldığına dair spekülasyonlarda bulunduğunu ifade etti.

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