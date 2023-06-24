Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner'ın İlerleyişini Durdurduğunu Söyledi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, Rus işadamı Yevgeny Prigojin'in, özel askeri şirketi Wagner'in Belarus'ta ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Lukaşenko, Prigojin'in kendisine bu konuda bir mektup gönderdiğini belirtti.

Wagner, Rusya'ya bağlı bir özel askeri şirket ve son yıllarda Suriye, Libya ve Ukrayna gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor. Belarus'ta ise son dönemde düzenlenen seçimler ve protestolar nedeniyle gerginlik yaşanıyor.