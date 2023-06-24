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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin Arasında Telefon Görüşmesi Gerçekleşti

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin Arasında Telefon Görüşmesi Gerçekleşti
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner lideri ile yapılmış olan müzakerelerin sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Rusya Devlet Başkanı, Belaruslu mevkidaşını destekledi ve yapılmış olan görüşmeler için teşekkür etti.

Rus Paralı Asker Grubu Wagner'in İsyanı Son Buldu

Rus paralı asker grubu Wagner'in, Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığına karşı başlattığı isyan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun devreye girmesiyle son bulmuştu. Lukaşenko, Wagner grubunun kontrol ettiği bölgelerden ayrılması sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.

Lukaşenko Putin'i Bilgilendirdi

Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılmış olan yazılı açıklamada görüşmenin detaylarına dair bilgiler aktarılarak, “Bu akşam saat 21.00'de Belarus ve Rusya Devlet Başkanları bir defa daha birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Wagner lideri ile yapılmış olan müzakerelerin sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Rusya Devlet Başkanı, Belaruslu mevkidaşını destekledi ve yapılmış olan görüşmeler için teşekkür etti” denildi.

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