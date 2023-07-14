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Belarus Ordusu, Wagner Savaşçılarına Eğitim Verdi

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Belarus Ordusu, Wagner Savaşçılarına Eğitim Verdi
Bakanlık, Osipoviçi yakınlarında Belarus bölgesel askeri birliklerinin Wagner savaşçılarına eğitim verdiğini açıkladı. Eğitimde savaş alanında hareket etme, taktik atış yapma, mühendislik ve tıbbi eğitim konularında eğitim verildiği belirtildi. Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Belarus'ta isyan başlatması sonrasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanma önerisinde bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Osipoviçi yakınlarında Belarus bölgesel askeri birliklerinin eğitim aldığı belirtildi.

Askere alınanlara savaş alanında hareket etme, taktik atış yapma, mühendislik ve tıbbi eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, “Wagner savaşçıları, bir dizi askeri disiplin konusunda eğitmenlik yaptı.” ifadelerine yer verdi.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus’a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

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