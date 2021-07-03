İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1386.83
ALTIN
500.00
DOLAR
8.6819
STERLİN
12.0377
EURO
10.3155
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen Burcu Biricik'in keyfi yerinde!
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen...
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı bağışıklık kazandırır mı?
Son Dakika
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı...
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Son Dakika
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en...

Belarus silah kaçakçılığı nedeniyle Ukrayna sınırını kapatma kararı aldı

Belarus Ukrayna sınırını kapattığını açıkladı. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ülkeye Ukrayna sınırından kaçak silah girişi nedeniyle sınırı kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:06
Belarus silah kaçakçılığı nedeniyle Ukrayna sınırını kapatma kararı aldı
Takip Et:

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Ukrayna üzerinden Belarus’a yüksek miktarda kaçak silah geldiğini ve sınır güvenlik güçlerine bu nedenle sınırı tamamen kapatma emri verdiğini açıkladı.


Ülkede güvenlik güçlerinin kendisini devirmek isteyen yabancı destekli silahlı gruplara destek verdiği iddia eden Alexander Lukashenko iddialara yönelik herhangi bir kanıt göstermedi.

Bu kararın ardından Ukrayna cephesinden cevap gecikmedi. Ukrayna 84 kilometrelik sınırın tamamen kapatılmasının yalnızca halka acı çektireceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Alexander Lukashenko silahların Almanya, Litvanya, Ukrayna ve ABD tarafından finanse edilerek gruplara gönderildiğini ve onları affetmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Alexander Lukashenko tarafından alınan bu karar ve açıklamaların dış ülkeler ile soğukluğu derinleştirmesi beklenirken, Mayıs ayında Belarus Hükümeti Ryanair uçağını iniş yapmaya zorlamış ve bir muhalifin tutuklanmasının uluslararası öfkeyi daha da arttırdığı hatırlatılıyor.


Son Güncelleme: 03.07.2021 16:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UkraynaBelarus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya, Sezgin Baran Korkmaz'ın için verilen tutukluluk kararına devam dedi!
Avusturya, Sezgin Baran Korkmaz'ın için verilen tutukluluk kararına devam dedi!
Filipinler'de düşen 85 kişilik askeri uçaktan 40 kişi kurtarıldı!
Filipinler'de düşen 85 kişilik askeri uçaktan 40 kişi kurtarıldı!
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
8 milyon Euro'yu zimmetine geçiren Yasemin Almanya'da kayıplara karıştı!
8 milyon Euro'yu zimmetine geçiren Yasemin Almanya'da kayıplara karıştı!
Kanada tarihinin en yüksek sıcaklığını yaşıyor! Yıldırım düşmesi sonucu 136 ormanda yangın çıktı
Kanada tarihinin en yüksek sıcaklığını yaşıyor! Yıldırım düşmesi sonucu 136 ormanda yangın çıktı
Japonya, heyelanla sarsıldı! Kayıp sayısı artıyor..
Japonya, heyelanla sarsıldı! Kayıp sayısı artıyor..

Popüler Haberler

Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.