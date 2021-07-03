Belarus silah kaçakçılığı nedeniyle Ukrayna sınırını kapatma kararı aldı

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Ukrayna üzerinden Belarus’a yüksek miktarda kaçak silah geldiğini ve sınır güvenlik güçlerine bu nedenle sınırı tamamen kapatma emri verdiğini açıkladı.

Ülkede güvenlik güçlerinin kendisini devirmek isteyen yabancı destekli silahlı gruplara destek verdiği iddia eden Alexander Lukashenko iddialara yönelik herhangi bir kanıt göstermedi.

Bu kararın ardından Ukrayna cephesinden cevap gecikmedi. Ukrayna 84 kilometrelik sınırın tamamen kapatılmasının yalnızca halka acı çektireceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Alexander Lukashenko silahların Almanya, Litvanya, Ukrayna ve ABD tarafından finanse edilerek gruplara gönderildiğini ve onları affetmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Alexander Lukashenko tarafından alınan bu karar ve açıklamaların dış ülkeler ile soğukluğu derinleştirmesi beklenirken, Mayıs ayında Belarus Hükümeti Ryanair uçağını iniş yapmaya zorlamış ve bir muhalifin tutuklanmasının uluslararası öfkeyi daha da arttırdığı hatırlatılıyor.