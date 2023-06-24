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Belarus'ta Wagner Birlikleri Geri Çekiliyor

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Belarus'ta Wagner Birlikleri Geri Çekiliyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da dün silahlı isyan başlatan Wagner grubunun geri çekilme talimatı verdiğini açıkladı. Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı ve Rus güvenlik güçleri noktalara yönlendirilecek.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da dün silahlı isyan başlatan Wagner grubunun bugün geri çekilmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Wagner askerleri Lukaşenko'nun açıklamasının sonrasında kontrol altına aldığı bölgelerden ayrılmaya başladı. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla meydana gelen müzakerelerin ardından Wagner lideri Evgeny Prigojin birliklerine geri çekilme talimatı verdi. Talimatın ardından Wagner birlikleri başta kontrol altına aldığı Rostov olmak suretiyle Voronej ve Lipetsk'ten geri çekilmeye başladı. Kendi üslerine geri dönen askerler silahlarını zırhlı araçlara doldurarak kent meydanlarından ve otoyollardan ayrıldı.

Öte yandan Rostov'da Wagner destekçisi siviller sokağa çıkarak geri çekilmeye başlayan Wagner birliklerine sevgi gösterilerinde yer aldı. Bazı gençler ellerinde Wagner bayraklarıyla “Wagner” sloganları attı.

Wagner birliklerinin çekildiği noktalara Rus güvenlik güçleri birimleri yönlendirilecek.

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