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Belçika'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Turuncu alarm verildi

Belçika'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok bölgede turuncu alarm verildi. Brüksel'de yollar sular altında kaldı, otobüs ve tramvay hatları etkilendi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 09.07.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 22:08
Belçika'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Turuncu alarm verildi

Belçika genelinde birkaç gündür sonbahar havasını hissettiren bulutlu ve serin günlerin ardından, başkent Brüksel şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altında kaldı. Ülkenin birçok bölgesinde "turuncu alarm" verildi.

RMI'DEN TURUNCU ALARM

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), Hainaut, Namur, Liege, Walloon Brabant, Flaman Brabant, Limburg ve Anvers'in yanı sıra Brüksel bölgesinde de gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle turuncu alarm yayınladı. Yerel saatle 16.00 ile 23.00 arasında etkili olacak bu uyarı, halkı şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağış konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

Bölgede saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgarlar, Brüksel’de yolları ve tünelleri sular altında bıraktı. Özellikle Porte de Hal, Vleurgat, Bailli tünelleri iki yönlü, Cinquantenaire ve Loi tünelleri ise merkez istikametinde trafiğe kapatıldı. Ayrıca, tramvay hatlarında aksamalar yaşanırken, otobüs hatlarının güzergahları değiştirildi.

DEMİR YOLU TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Belga haber ajansının aktardığına göre, Brüksel bölgesindeki demir yolu trafiği de sağanaktan olumsuz etkilendi. Etterbeek, Huizingen ile Beersel ve Holleken ile Nivelles arasında ulaşım, yola düşen ağaçlar nedeniyle aksadı.

Öğleden sonra etkisini artıran yağışlar ve fırtına nedeniyle, İçişleri Bakanlığı 1722 itfaiye yardım hattını devreye soktu. Başkentte itfaiye ekipleri şu ana kadar 50 müdahalede bulundu ve 150’den fazla yardım çağrısını işleme aldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Brüksel’deki parklar ve ormanlar yerel saatle 17.00’den itibaren ziyarete kapatıldı.

GECEYE DOĞRU ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI

RMI, "Fransa üzerinden gelecek sıcak rüzgarların gece saatlerinden itibaren ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru ilerleyeceğini" belirterek, şiddetli fırtına konusunda halkı uyardı. Bu uyarı, gece boyunca devam edecek olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

BELÇİKA'DA 119 YILIN YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Ekim 2023'ten bu yana Belçika'da yağışlar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Haziran ayı, art arda normalin üstünde yağışların kaydedildiği 9'uncu ay oldu. Böylece, marttan ekime art arda 8 ay boyunca yağışların ortalamanın üzerinde seyrettiği 1905 yılının yağış rekoru kırılmış oldu.

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