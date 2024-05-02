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Berlin'deki 1 Mayıs yürüyüşünde Filistin'e destek sloganları yükseldi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde, binlerce kişi "Özgür Filistin" sloganlarıyla Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 00:34
Berlin'deki 1 Mayıs yürüyüşünde Filistin'e destek sloganları yükseldi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi. Olaysız sona eren ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 6 bin 200 polis görev yaptı. Göstericiler, "Özgür Filistin", "Almanya silah sevkiyatını durdursun" sloganları attı. 

Yürüyüş güzergahındaki caddeler trafiğe kapatılırken, bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı. Polis sözcüsü Anja Dierschke, Alman basınına yaptığı açıklamada, olaysız geçen yürüyüşte zaman zaman çatılardan ya da göstericilerin arasında havai fişek patlatıldığını ifade etti.

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