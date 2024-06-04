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Biden'dan seçim öncesi stratejik adım: ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmenlere kapatıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu karar, sınır güvenliği konusundaki tartışmalarda önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 22:10
Biden'dan seçim öncesi stratejik adım: ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmenlere kapatıyor

Biden, ABD-Meksika Sınırını Yasa Dışı Göçmenlere Geçici Olarak Kapatıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, sınır güvenliği konusunda önemli bir adım attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, bu karar, güney sınırından gelen yasa dışı göçmenlerin sayısının günlük üst limiti aşması nedeniyle alındı.

Sınır Güvenliğinde Yeni Dönem

Biden'ın yeni kararnamesi, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatmayı ve sınır muhafızlarının bu kişileri derhal sınır dışı etmelerini öngörüyor. Günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması, bu kararın alınmasında etkili oldu. Kararın geçici olduğunu belirten Beyaz Saray yetkilileri, günlük yasa dışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulamanın devam edeceğini ifade etti.

Seçim Öncesi Stratejik Hamle

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Biden'ın bu kararı, sınır güvenliği konusundaki tartışmalarda önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük tartışma konularından biri olan sınır güvenliğinde Biden, bu adımla seçim öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

ACLU'dan Tepki

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Biden'ın kararnamesine karşı hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı. ACLU, Trump döneminde de benzer bir kararın alındığını ve bunun yasa dışı olduğunu savunarak, Biden'ın kararının da aynı şekilde yasa dışı olduğunu belirtti.

Trump Döneminden Değişen Politikalar

2018 yılında dönemin başkanı Donald Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı bir kararname imzalamıştı. 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı. Ancak, son gelişmelerle birlikte Biden, sınır güvenliği konusunda yeni bir politika değişikliğine gitmiş oldu.

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