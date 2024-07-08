Biden'ın sağlık durumu! Beyaz Saray'a 8 ayda 8 defa ziyaret eden parkinson uzmanı gündemde

ABD'de, Başkan Joe Biden’ın yaşına bağlı sağlık durumu ve başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceği konusundaki tartışmalar devam ediyor. New York Times’ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard’ın Temmuz 2023’ten Mart 2024’e kadar Beyaz Saray’ı tam 8 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı.



CANNARD'IN BEYAZ SARAY ZİYARETLERİNİN PERDE ARKASI

Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Dr. Kevin Cannard’ın bu ziyaretlerinin amacı belirsizliğini koruyor. Cannard'ın özellikle Başkan Biden’ın sağlık durumu hakkında görüşmek için mi yoksa Beyaz Saray sağlık ekibiyle ilgisiz toplantıların bir parçası olarak mı orada bulunduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Cannard’ın ziyaretlerinin içeriği hakkında detay vermezken, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi uzmanlarının, sahada çalışan binlerce askeri personeli tedavi etmek için Beyaz Saray’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Bates ayrıca, Biden’ın genel fiziksel muayenesinin bir parçası olarak "yılda bir kez bir nörolog tarafından görüldüğünü" ve "bu muayenede Parkinson hastalığına dair hiçbir iz bulunmadığını" ifade etti. Bu açıklama, Biden’ın sağlık durumu hakkında ortaya atılan spekülasyonları yatıştırmayı amaçlasa da, halk arasında endişeler devam ediyor.

BIDEN’IN İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİ TOPLADI

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi. 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş ve program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Hem Demokrat Parti içinden hem de Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden’a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Lloyd Dodgett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak, bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU VE SEÇİM STRATEJİSİ

Biden’ın sağlık durumu ve bu konudaki tartışmalar, seçim stratejisinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Rakipleri, Biden'ın yaşını ve sağlık sorunlarını sık sık gündeme getirerek, seçmenlerin endişelerini arttırmayı hedefliyor. Biden ise deneyimi ve liderlik vasıflarını ön plana çıkararak, bu eleştirilere karşı koymaya çalışıyor.

Beyaz Saray'da Dr. Cannard'ın sıkça bulunması, Biden’ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları daha da artırıyor. Ancak, Beyaz Saray yetkilileri ve Biden’ın sağlık ekibi, bu ziyaretlerin rutin tedavi ve danışma amaçlı olduğunu savunuyor. Yine de, bu ziyaretlerin tam içeriği ve amacı kamuoyuyla paylaşılmadığı sürece, tartışmaların devam etmesi bekleniyor.