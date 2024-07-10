Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Biden NATO Zirvesi'nde sağlık ve performansıyla dikkat çekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde sağlık durumu ve performansıyla değerlendiriliyor. Trump'a karşı ikinci dönem için hazır olduğunu göstermek için kritik bir sınav veriyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 21:44
Biden NATO Zirvesi'nde sağlık ve performansıyla dikkat çekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da başlayan NATO zirvesinde, hem ülke içindeki hem de uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Trump ile olan canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın sağlık durumu ve performansı büyük bir merak konusu haline geldi.

NATO ZIRVESI VE BIDEN'IN SAGLIK DURUMU

NATO zirvesi kapsamında yabancı liderlerle bir araya gelen Biden, hem ABD içindeki partililerine hem de müttefik ülke liderlerine, sağlığının bir dönem daha görev yapacak kadar iyi olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Bu zirve, Biden'ın liderliğini ve dış politika kimliğini sergileme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

üBiden'ın zirvedeki en kritik sınavı, yarın yapacağı soru-cevaplı basın toplantısında olacak. Bu toplantı, Biden'ın Trump'a karşı kampanya yürütecek enerjiye ve zihinsel çevikliğe sahip olduğunu kanıtlamak için önem taşıyor. Avrupalı liderlerin de Biden'ın canlı yayındaki performansını ve sağlık durumuyla ilgili endişelerini bu toplantıda netleştireceği belirtiliyor.

Demokratlar, Biden'ın zirvedeki performansını ve sağlık durumunu yakından takip ediyor. Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Washington Post'a yaptığı açıklamada, zirvenin Biden için küresel liderliğini gösterme fırsatı sunduğunu ve basın toplantısının önemli bir adım olacağını belirtti. Ancak Hollen, Biden'ın geleceği hakkında hala belirsizlikler olduğunu vurgulayarak, bu toplantının önemine dikkat çekti.

DEMOKRATLAR ARASINDAKI TARTIŞMALAR

Biden'ın adaylıktan çekilme çağrılarına karşı Demokratlar arasında tartışmalar devam ediyor. Nancy Pelosi gibi kıdemli Demokrat liderlerin Biden'a verdiği destek ve Biden'ın kendisini savunma çabaları, parti içindeki bu tartışmaların boyutunu gözler önüne seriyor. Senatör Michael Bennet ve Connecticut Senatörü Richard Blumenthal gibi isimler, Biden'ın seçim şansı hakkında derin endişeler taşıdıklarını açıkça ifade ediyorlar.

GEORGE CLOONEY'IN AÇIKLAMALARI

Demokrat Parti'nin önde gelen bağışçılarından George Clooney, Biden'a açıktan çekilme çağrısı yapan gruplara katıldı. Clooney, Biden'ın seçimlerde Trump'a karşı zorlanacağına inandığını belirterek, başkanlık için alternatif bir adayın düşünülmesi gerektiğini savundu. Bu açıklamalar, Demokrat Parti içindeki Biden tartışmalarını daha da alevlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Parasını ona yatıran karalar bağlayacak! Selçuk Geçer açıkladı: Paraları buhar olacak

ŞOK! Aracı olana yüzde 40 zam cepleri yakmaya başlayacak! Nisan’da da artmıştı

Emekli promosyonlarında cep dolduran yeni rakam! Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak

Beklenen müjde şimdi geldi! Emeklilere tek seferlik maaşa ek 10.000 TL sürpriz ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

Parasını ona yatıran karalar bağlayacak! Selçuk Geçer açıkladı: Paraları buhar olacak

Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Elindeki parayla altın alanlar dikkat! İslam Memiş tarih verip korkutan uyarıyı yaptı

ŞOK! Aracı olana yüzde 40 zam cepleri yakmaya başlayacak! Nisan’da da artmıştı

Emekli promosyonlarında cep dolduran yeni rakam! Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak

Tapu sahiplerine 90 gün uyarısı! Başvurmayan bin pişman olacak

Maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden çekenler dikkat! Temmuz'a özel 15.000 TL yatırılacak

Ehliyet sahiplerine iş fırsatı! Kamuda çalışacak personeller alınacak: Başvurular CV ile

Bankalarda promosyon rakamı değişti! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING'de şok rakamlar

Beklenen müjde şimdi geldi! Emeklilere tek seferlik maaşa ek 10.000 TL sürpriz ödeme

En az ilkokul mezunları dikkat! Bu kadrolara kadın erkek devlet işçisi alınacak

Sabun, vücut spreyi, makyaj malzemeleri geliyor! BİM 10 Temmuz aktüel ürünlerini görmeyen bin pişman