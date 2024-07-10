Biden NATO Zirvesi'nde sağlık ve performansıyla dikkat çekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da başlayan NATO zirvesinde, hem ülke içindeki hem de uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Trump ile olan canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın sağlık durumu ve performansı büyük bir merak konusu haline geldi.



NATO ZIRVESI VE BIDEN'IN SAGLIK DURUMU

NATO zirvesi kapsamında yabancı liderlerle bir araya gelen Biden, hem ABD içindeki partililerine hem de müttefik ülke liderlerine, sağlığının bir dönem daha görev yapacak kadar iyi olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Bu zirve, Biden'ın liderliğini ve dış politika kimliğini sergileme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

üBiden'ın zirvedeki en kritik sınavı, yarın yapacağı soru-cevaplı basın toplantısında olacak. Bu toplantı, Biden'ın Trump'a karşı kampanya yürütecek enerjiye ve zihinsel çevikliğe sahip olduğunu kanıtlamak için önem taşıyor. Avrupalı liderlerin de Biden'ın canlı yayındaki performansını ve sağlık durumuyla ilgili endişelerini bu toplantıda netleştireceği belirtiliyor.



Demokratlar, Biden'ın zirvedeki performansını ve sağlık durumunu yakından takip ediyor. Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Washington Post'a yaptığı açıklamada, zirvenin Biden için küresel liderliğini gösterme fırsatı sunduğunu ve basın toplantısının önemli bir adım olacağını belirtti. Ancak Hollen, Biden'ın geleceği hakkında hala belirsizlikler olduğunu vurgulayarak, bu toplantının önemine dikkat çekti.

DEMOKRATLAR ARASINDAKI TARTIŞMALAR

Biden'ın adaylıktan çekilme çağrılarına karşı Demokratlar arasında tartışmalar devam ediyor. Nancy Pelosi gibi kıdemli Demokrat liderlerin Biden'a verdiği destek ve Biden'ın kendisini savunma çabaları, parti içindeki bu tartışmaların boyutunu gözler önüne seriyor. Senatör Michael Bennet ve Connecticut Senatörü Richard Blumenthal gibi isimler, Biden'ın seçim şansı hakkında derin endişeler taşıdıklarını açıkça ifade ediyorlar.

GEORGE CLOONEY'IN AÇIKLAMALARI

Demokrat Parti'nin önde gelen bağışçılarından George Clooney, Biden'a açıktan çekilme çağrısı yapan gruplara katıldı. Clooney, Biden'ın seçimlerde Trump'a karşı zorlanacağına inandığını belirterek, başkanlık için alternatif bir adayın düşünülmesi gerektiğini savundu. Bu açıklamalar, Demokrat Parti içindeki Biden tartışmalarını daha da alevlendirdi.