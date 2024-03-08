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Bir Dönemin Sonu! Theresa Mayıs Siyasete Veda Ediyor: Uzun Yıllar Sonra İstifa Kararı

Theresa Mayıs, Brexit sürecini yöneten ve ardından başbakanlık görevini bırakan bir lider olarak tarihe geçti. Şimdi ise, milletvekilliği görevini bırakarak siyasi kariyerine son veriyor

Yayın Tarihi: 08.03.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:30
Bir Dönemin Sonu! Theresa Mayıs Siyasete Veda Ediyor: Uzun Yıllar Sonra İstifa Kararı

Theresa Mayıs’in Siyasi Yolculuğunun Sonu

Eski Başbakan Theresa Mayıs, bugün yaptığı açıklamada, parlamentodaki görevinden istifa edeceğini ve yeniden aday olmayacağını bildirdi. Bu karar, Muhafazakar Parti içindeki bir dönemin sonunu işaret ediyor.

Bir Dönemin Kapanışı

Mayıs, 2016 yılında, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı sonrası David Cameron’dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Muhafazakar Parti’de zorlu bir dönemi yönetti ve 2019’da görevini bıraktı.

Siyasetten Çekilme ve Gelecek Planları

Mayıs, yerel gazetesi Maidenhead Advertiser ile yaptığı röportajda, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra modern kölelikle mücadele gibi konulara odaklandığını belirtti. Milletvekilliği görevini sürdüremeyeceğine karar verdiğini ifade etti.

Mayıs’in Mirası ve Muhafazakar Parti’deki Gelecek

Mayıs’in parlamentodan ayrılması, Muhafazakar Parti’nin geleceği için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Parti içindeki değişim rüzgarları, bu yılın sonlarına doğru daha da hissedilecek gibi görünüyor

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