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Birçok ülkede aşı kimlikleriyle birlikte ciddi kısıtlama ve yaptırımlar geliyor!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte seyahat kısıtlamaları kalktı ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke normalleşme uygulamasına geçiş yaptı. Fakat, Delta varyantının hızla yayılması koronavirüs vakalarının artmasına neden oldu. Aşı çalışmalarına hız vermeye çalışan ülkelerde aşı olmayan vatandaşlarına kısıtlamalar getirmeye başladı.

25 Temmuz 2021 Pazar 19:38
Birçok ülkede aşı kimlikleriyle birlikte ciddi kısıtlama ve yaptırımlar geliyor!
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, normalleşme uygulamalarına geçiş ile birlikte tedbirlerinde gevşetilmesi, Delta varyantının hızla yayılmasının önüne geçilemedi. Vaka sayılarında görülen artışlar nedeniyle bazı ülkeler aşı olmayan vatandaşlarına kısıtlamalar getirmeye başladı. Hükümetler, aşı olmayan kişileri restoran, kamuya açık alanlar ve sinema-tiyatro salonları gibi toplu alanlara girişlerinde aşı olunduğuna dair belge istenmesi talimatını verdi.

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde İsrail, Birleşik Krallık ve Rusya’da birçok işletmenin vatandaşlardan girişler için aşı kartı sorgulaması yapmaya başladı. Fransa ve İtalya'da Kovid-19 aşısıyla ilgili aşı belgelerinin birçok ülkede kullanılmasıyla ilgili görüş birliğine vardı. Sağlık çalışanları gibi belli grupların haricinde korona aşısının zorunluluk olarak görülmediği İtalya’da kapalı alanlarda yemek yemek veya spor salonuna gitmek isteyen vatandaşlarından aşı olduklarına dair belgelerini göstermelerini istiyor.

KONULAN YASAKLAR AŞIYA OLAN TALEPLERİ ARTIRDI

İtalya'da QR kod uygulamasıyla belirlenen yerlere girmek isteyen vatandaşlar için getirilen 'Yeşil Işık' uygulamasının kişinin diğer insanlara hasta veya virüs bulaştırıcı olmadığının garantisini sunuyor. Ülkede yaşanan bu gelişmeler sonrası Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin sayısı giderek artmaya başladı.

Fransa’da aynı uyulamaya geçerek aşı olan vatandaşlarına bazı haklar tanıdı ve ülkede aşılanma oranları dikkat çekici bir şekilde yükseldi. 


Yunanistan hükümeti se vakaların turizmin başlamasından sonra artış gösterdiğini belirterek bunlarla ilgili yeni önlemler aldıklarını bildirdi. Ülke genelinde spor salonu, yüzme havuzu, restoran gibi kapalı alanlara sadece aşı olan ve Kovid-19’u atlatmış kişiler girebiliyor.

İngiltere ise Eylül'den itibaren tüm gece kulüpleri girişinde iki doz aşının yapılması zorunluluğunu getirecek. İngiliz hükümetinin aldığı son kararda söz konusu yasakların geniş ve kalabalık kitlelerin girebileceği alanlar için de geçerli olacağı belirtildi.

YASAĞI ÇİĞNEYEN İŞLETMELERE 1000-1500 EURO PARA CEZASI

İtalya’da restoranların ve bar gibi işletmelerin yeşil geçiş kurallarını uygulamamaları halinde 1.000 euro para cezası uygulayacağı belirtilirken aynı zamanda işletmeye 10 günlük kapatma cezası da verebilecek. Aşı olmak istemeyen işletmecilere ayrıca 1000 euro para cezası kesilmesi de bekleniyor.

Aşı kartıyla ilgili kontrolünü gerçekleştirmeyen Fransız işletmelere ise 1.500 euro para cezası kesilebilecek. Bir ay içinde üç kez uyarı alana bir Fransız işletmeci ise ayrıca bir yıl hapis cezasına çarptırılacak ve kendisine 9.000 euro ya varan cezası uygulanacak.

Rusya’da ise yapılan aşı kampanyalarında Başkent Moskova’nın da arasında olduğu 44 ayrı bölgede hizmet sektöründe çalışan işçiler için aşı olma zorunluluğu getirildi. Aşı kurallarına uymayan işletmelere ise çok ağır cezalar uygulanıyor.

 


Son Güncelleme: 25.07.2021 19:38
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Aşı KısıtlamalarıAşı YaptırımlarıAşı Olmayana Yasaklar
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