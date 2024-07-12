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Birleşmiş Milletler: UNRWA Filistinli mültecilerin haklarını koruduğu için saldırı altında

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA’nın Filistinli mültecilerin haklarını koruduğu için İsrail tarafından amansız saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 20:41
Birleşmiş Milletler: UNRWA Filistinli mültecilerin haklarını koruduğu için saldırı altında

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM genel merkezinde düzenlenen UNRWA yardım konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Konferansın açılışında, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına ve yıkıma dikkat çeken Lazzarini, “Gazze büyük oranda yok ediliyor. 2 milyondan fazla insan yaşayan bir cehennemde mahsur kaldı. Harap olmuş ve gittikçe kanunsuz hale gelen bu bölgede defalarca yerlerinden edildiler. Bu acımasız savaşın asıl yükünü çocuklar ve kadınlar çekiyor.” dedi.

Lazzarini, Gazze'nin gölgesinde Batı Şeria'da da trajedi yaşandığını belirterek, ekim ayından bu yana en az 130'u çocuk olmak üzere 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ifade etti. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve askerler tarafından sistematik baskı olarak Filistinlilere ve kritik altyapılara yönelik saldırıların devam ettiğini vurguladı.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDA GERGİNLİK

İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin topyekun bir savaş tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken Lazzarini, “Bölgedeki milyonlarca Filistinli mülteci endişeli ve korkuyor. Çoğu nesiller boyu kamplarda yaşadı ve içinde bulundukları kötü duruma siyasi bir çözüm bekliyor.” diye konuştu.

UNRWA AMANSIZ SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYA

Lazzarini, UNRWA’nın bölgedeki yardım kuruluşu olarak Filistinlilerin tek umudu olduğunu ve Filistinli mültecilerin haklarını koruduğunu, aynı zamanda İsrail’in “amansız saldırıları altında” sendelediğini belirtti. “30 yılı aşkın insani yardım çalışmaları içinde bulunan biri olarak, bu alanda uluslararası hukuk kapsamında korunan tesislerin ve işleyişinin bu kadar bariz bir şekilde ihlal edildiğini hiç görmedim.” dedi

UNRWA'nın Gazze’deki tesislerine 453 saldırı düzenlendiğini ifade eden Lazzarini, UNRWA’yı ortadan kaldırma ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşik siyasi parametreleri değiştirme çabalarına dikkat çekti. Lazzarini, UNRWA’nın Filistinli mültecilerin haklarının korunmasındaki rolü nedeniyle İsrail'de terör örgütü olarak etiketlenmeye çalışıldığını belirtti.

UNRWA'NIN KRİTİK ROLÜ

Lazzarini, UNRWA’nın başta temel sağlık hizmetleri ve eğitim olmak üzere Filistinli mültecilere yönelik kritik önemde hizmetlerini sürdürdüğünü vurguladı. “UNRWA, bugün siyasi çözüm olmadığı için var ve kritik kamu hizmetlerini sunabilecek bir devletin yerine çalışıyor.” ifadesini kullandı. Gazze’deki insani krize yönelik hizmet sunumunu arttırmak için derhal ateşkes ihtiyacının altını çizdi.

Lazzarini, UNRWA’nın bu dönemde her zamankinden daha büyük bir baskı altında bulunduğunu belirtti. Üye devletlerin siyasi ve finansal desteği olmazsa milyonlarca Filistinli sivil ve çocuğun ağır bedel ödeyeceği uyarısında bulundu. Bu destek, Filistinli mültecilerin hayatta kalabilmesi ve temel hizmetlere erişebilmesi için kritik öneme sahip.

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