Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti

Koronavirüs salgını süreci içerisinde alınan tedbirler ve hızlandırılmış aşı programları ile başarılı bir grafik ortaya çıkaran Türkiye, merkezi ABD'de bulunan Bloomberg haber ajansının hazırladığı 'en yaşanabilir ülkeler' listesine girdi. Araştırma sonuçlarında Türkiye'nin listede yer alması oldukça sevindirdi.
Merkezi ABD'de bulunan Bloomberg isimli yayın kuruluşu, yapılan bir araştırma sonucunu yayımladı. Pandemi süreci sonrasında dünya genelinde 'en yaşanabilir ülkeler' listesi hazırlayan ajans bu ülkelerin isimlerini belirledi. Listede Türkiye'nin de olması burada salgınla mücadelenin ne kadar başarılı ilerlediğini gösterdi.
Son Güncelleme: 04.07.2021 12:57