Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti

Koronavirüs salgını süreci içerisinde alınan tedbirler ve hızlandırılmış aşı programları ile başarılı bir grafik ortaya çıkaran Türkiye, merkezi ABD'de bulunan Bloomberg haber ajansının hazırladığı 'en yaşanabilir ülkeler' listesine girdi. Araştırma sonuçlarında Türkiye'nin listede yer alması oldukça sevindirdi.

Bu güne kadar bir çok bilim insanı Kovid-19'a çare bulmak için çok sayıda araştırmaya imza atarken aşının bulunmasıyla birlikte dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Aşılama süreçlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve bu sırada önlemlerin devam ettirilmesi süreç sonrasın da tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılmasına neden oldu.

Merkezi ABD'de bulunan Bloomberg isimli yayın kuruluşu, yapılan bir araştırma sonucunu yayımladı. Pandemi süreci sonrasında dünya genelinde 'en yaşanabilir ülkeler' listesi hazırlayan ajans bu ülkelerin isimlerini belirledi. Listede Türkiye'nin de olması burada salgınla mücadelenin ne kadar başarılı ilerlediğini gösterdi.