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BM açıkladı: Refah’ta yaklaşık 450 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında, yaklaşık olarak 450 bin kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 12:07
BM açıkladı: Refah’ta yaklaşık 450 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabı üzerinden Refah’taki son durumla ilgili bilgileri paylaştı. BM, Refah kentinde bulunan çok sayıda Filistinlinin zorla yerinden edildiğini, İsrail’in Refah üzerindeki saldırılarının ve baskılarının arttığını ifade etti.

7 Mayıs tarihinde, Refah’ta Mısır’la olan sınır kapısını ele geçiren, bölgede kara saldırılarına ve işgale başlayan İsrail güçleri, çok sayıda Filistinlinin bölgeyi terk etmesine neden oluyor. BM, şimdiye kadar Refah’ta yaklaşık 450 bin kişinin zorla yerinden edilmiş olduğunu açıkladı. Ailelerin bölgeden kaçması ile birlikte sokakların boş kaldığı da ifade edildi.

Refah’ta yaşanan son durumla ilgili olarak BM, “İnsanlar bitmez bir tükenmişlik, açlık ve korku içinde. Güvenli olan hiçbir yer yok. Tek umut ise acil ateşkes” ifadelerini kullandı.

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