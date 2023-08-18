BM barış güçlerinin KKTC'de Pile-Yiğitler Yolu projesini engeline Türk tarafından dozerli müdahale!

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, KKTC'de Pile-Yiğitler yol projesini durdurmak için sabah erken saatlerde çalışmalara başlayacak proje sahasına beton bloklar yerleştirdiler. Türk makamlarını ve yol yapım araçlarına engel koymak isteyen Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bağlı askerler de KKTC topraklarına kendi araçlarını park ettiler.

Öte yandan KKTC güvenlik güçleri BM araçlarını buldozerlerle bölgeden uzaklaştırdı. Habertürk TV canlı kanalına bağlanan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu yolu tamamlayacağız. Bu köyde yaşayanların en doğal hakkı kendi topraklarında yaşamaktır. BM her zaman Yunanistan'ın yanındadır. Uzun yıllar boyunca, sanki adada Yunanistan'ın sadece bir kısmı varmış gibiydi. Rumların tepkisini azaltmak için yola müdahale ediyor" dedi. Tatar, olayın KKTC'de çok olumlu tepkiler aldığını söyledi.





Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Pile-Yiğitler projesine giden yolda BM Barış Gücü (BMBG) asker ve araçlarına saldırı düzenlendiğini iddia larına karşılım olarak, "BMBG'nin Kıbrıs Türk tarafına yönelik önyargılı ve kabul edilemez tavrı BMBG’nin varlığı hakkında soru işaretleri uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in güvenilirliğini ve inanılırlığını da baltalıyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde Pile köyünde yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC topraklarına ve bölgeye ulaşımlarını kolaylaştırmak adına Pile-Yiğitler yolunun yapımına dün başlandığı belirtildi. Yolun yapılması projesinin tamamen insani amaçlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu duruma rağmen bölgede güvenliği sağlamak için bölgede görev yapan polisimiz ve yol yapım ekiplerimiz fiili olarak KKTC topraklarında meydana gelmiştir. ve yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olaydaki tutumu kabul edilemez." denildi.