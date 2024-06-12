BM'den korkutan uyarı: Gazze’de 1 milyondan fazla kişi açlık tehdidi altında

BM: Gazze'de 1 milyondan fazla kişi temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacak

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’deki durumun ciddiyetini vurgulayarak, dünya liderlerine acil eylem çağrısında bulundu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, G7 ülkelerine hitaben yaptığı açıklamada, Gazze’de nüfusun yarısının, yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağını belirtti.



Griffiths, dünya liderlerine, 21. yüzyılda kıtlığın engellenebilir bir felaket olduğunu hatırlatarak, bu durumu önlemek için nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu. Griffiths, kıtlığın resmi olarak ilan edilmesini beklemenin yüz binlerce insanın ölümüne yol açacağını ve bunun ahlaki olarak kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Griffiths, Gazze ve Sudan’da yaşanan insani krizlere dikkat çekerek, dünyanın savaş makinalarını beslemeyi bırakması gerektiğini belirtti. Griffiths, “Dünya, Gazze ve Sudan’da sivilleri aç bırakan savaş makinalarını beslemeyi bırakmalı. Artık insanlara geleceğini verecek diplomasinin öncelliklendirilme zamanı. G7 de bunun yeri.” ifadelerini kullandı.

BM’nin hayat kurtarmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Griffiths, aynı zamanda insani yardımın tek çözüm olmadığını da vurguladı. Griffiths, G7 ülkelerinin siyasi nüfuz ve maddi kaynaklarını kullanarak insani yardım örgütlerinin muhtaç olan kişilere erişimini kolaylaştırmaları gerektiğini belirtti.