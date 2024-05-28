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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e sert tepki: "Dehşet ve acı son bulmalı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentindeki Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı. İşte, Guterres'in açıklamaları ve İsrail'in saldırısının detayları.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 21:05
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e sert tepki: "Dehşet ve acı son bulmalı"

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Guterres, BM Sözcülük Ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda küçük çocuğun bulunduğunu belirterek, "Bu dehşet ve acı sona ermeli." ifadesini kullandı.

UAD Kararlarının Bağlayıcılığı Vurgusu

Guterres, İsrail'in bu saldırısını kınayarak, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu ve tüm üyelerin bunlara uyması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrailli yetkililerin engelsiz ve güvenli insani yardım erişimi sağlamak zorunda olduğunu belirterek, etkilenen toplumun güvenliği, onuru ve umudunun yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, saldırının yanı sıra siyasi çözüm için somut adımlar atılması çağrısında bulunarak, iki devletli çözüme desteğini yineledi.

İsrail'in Refah kentindeki saldırı, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yönelik gerçekleşmişti. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun bombardımanının kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden olduğunu belirtmişti.

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