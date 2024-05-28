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BM Yetkilisi Lazzarini: "Refah'taki durum trajik, Gazze yeryüzündeki cehennem"

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Refah'taki trajik durumu ve Gazze'nin insani krizini değerlendirdi. Yardım girişleri ve ateşkes çağrısı.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 01:02
BM Yetkilisi Lazzarini: "Refah'taki durum trajik, Gazze yeryüzündeki cehennem"

BM yetkilisi Lazzarini: Refah'ta durum trajik

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün akşam Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen görüntülerin, Gazze'nin "yeryüzündeki cehennem" olduğunu kanıtladığını belirtti.

Trajik Durum: Refah

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lazzarini, başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze nüfusunun yarısını oluşturan yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Refah'taki trajik duruma dikkat çekti. Lazzarini, "Sanıyorum ki, biz Gazze'de güvenli yer olmadığını söylerken çok nettik. Pek çok yerinden edilen kişiye defalarca, ölmek istemiyorlarsa göç etmeleri gerektiği söylendi ve onlar da bir yerden ötekine göç ettiler," dedi.

Gazze'de Güvenli Yer Yok

Lazzarini, Refah'ta sığınacak yer arayan ailelere saldırıların arttığı yönünde gelen bilgilerin korkunç olduğunu ifade ederek, "Gazze, yeryüzündeki cehennem. Dün akşamki görüntüler de bunun bir kanıtı," şeklinde konuştu. Ayrıca, hedef alınan bölgedeki çalışanlarıyla iletişim kuramadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini dile getirdi.

Yardım Girişleri İçin Ateşkes Çağrısı

Gazze'ye yardım girişi için ateşkes yapılması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, yardım girişlerinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. UNRWA'nın mali olarak zayıflatıldığını ve İsrail'in ajansın bazı çalışanlarını suçlamasıyla durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

BM Örgütünün Terörist İlan Edilmesi Utanç Verici

İsrail Meclisi'nin, UNRWA ile ilişkileri kesmek ve onu "terör örgütü" ilan etmek için sunulan yasa tasarısını ilk okumada onaylamasıyla ilgili olarak Lazzarini, "Bir BM örgütünün terörist ilan edilmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum, bu benzeri görülmemiş bir şey. Bu, dediğimiz gibi henüz bir tasarı ve yasalaşmadı. İsrail'in uluslararası hukuka uyacağını umuyorum," değerlendirmesinde bulundu.

192 UNRWA Çalışanı Hayatını Kaybetti

Lazzarini, ajansın Gazze'de 192 çalışanının öldürüldüğünü, çok sayıda tesisin yıkıldığını ya da zarar gördüğünü ve insani yardım konvoylarının engellendiğini veya saldırıya uğradığını aktardı.

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