BM'den Batı Şeria'daki Şiddet Olaylarına İtidal Çağrısı
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarına karşı itidal çağrısında bulundu. İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe vermesi sonucu bölgede olaylar yaşanmıştı.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Batı Şeria'da meydana gelen şiddet olaylarına karşı itidal çağrısında bulundu. İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe vermesi sonucu bölgede olaylar yaşanmıştı. Haq, tüm tarafların itidalli olması gerektiğini belirterek, BM olarak bu tür şiddet olaylarına karşı olduklarını vurguladı.
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