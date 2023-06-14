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Bosna Hersek’te mescide ve Boşnaklara yönelik çirkin saldırı

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Bosna Hersek’te mescide ve Boşnaklara yönelik çirkin saldırı
Bosna Hersek'in güneyindeki Capljina kentindeki mescide ve Müslümanların yaşadıkları evlere son zamanlarda birden fazla saldırıda bulunuldu.

Bosna Hersek'in güneyindeki Capljina kentine bağlı Surmanci bölgesinde yer alan mescide ve Müslümanların yaşadıkları evlere son zamanlarında birden fazla saldırıda bulunuldu. Capljina İslam Meclisi Başimamı Adem Suta hazırlamış olduğu açıklamada, saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini söyledi.
Saldırılardan ilkinin mescide yönelik olduğunu vurgusunu yapan Suta, “Önce mescidin camlarını kırdılar, sonra hava tabancasıyla camlara ve kapıya ateş ettiler. Saldırılar ciddi maddi hasara neden oldu” dedi.
Saldırganların, mescidin önünde yer alan musalla taşına ölü kertenkele bıraktıklarını aktaran Suta, “Savaşta evlerini terk edip bundan sonra geri dönen Boşnak ailelerin evlerine de saldırılar düzenlendi. Kiminin camları kırıldı, kiminin evi yağmalandı. Söz konusu saldırılar da maddi hasara yol açtı” dedi.
Saldırganların Boşnaklara bir tür mesaj teslim etmeye çalıştığını savunan Suta, “İbadet yerimiz ve cemaat üyelerimizin evlerine yapılmış olan saldırılar aslında bizim dini ve milli kimliğimize yönelik saldırılardır” şeklinde konuştu.
Yerel ve uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısında yer alan Suta, Surmanci'deki Boşnaklar için güvenli bir yaşam ortamı sağlanması gerektiğini ifadelerine ekledi.

İbrahim Aydoğan
 

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