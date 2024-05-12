Brezilya’da sel felaketinde bilanço giderek artıyor: Can kaybı 137’ye ulaştı, 125 kişi kayıp

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde yaşanan sel felaketinde, bilanço giderek ağırlaşıyor. Şimdiye kadar 137 kişinin yaşamını yitirmiş olduğu felakette, 125 kişinin de kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Kuvvetli yağışların neden olduğu selde yaralanan insan sayısı ise 756’ya yükseldi.





Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, selden etkilenen kişi sayısı ise 2 milyonu geçmiş durumda. Sel felaketi nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı ise 600 bini geçti.

Bölgede hizmet vermekte olan hastanelerin kapasitelerinin tamamen dolduğu açıklaması yapıldı. Yetkililer, hasta bakımı için takviyeye ihtiyaç duyduklarını duyurdu.