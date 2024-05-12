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Brezilya’da sel felaketinde bilanço giderek artıyor: Can kaybı 137’ye ulaştı, 125 kişi kayıp

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde can kaybı giderek artıyor. Yetkililerden gelen açıklamaya göre, sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 137’ye ulaşırken, 125 kişinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:46
Brezilya’da sel felaketinde bilanço giderek artıyor: Can kaybı 137’ye ulaştı, 125 kişi kayıp

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde yaşanan sel felaketinde, bilanço giderek ağırlaşıyor. Şimdiye kadar 137 kişinin yaşamını yitirmiş olduğu felakette, 125 kişinin de kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Kuvvetli yağışların neden olduğu selde yaralanan insan sayısı ise 756’ya yükseldi.

Brezilya’da sel felaketinde bilanço giderek artıyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, selden etkilenen kişi sayısı ise 2 milyonu geçmiş durumda. Sel felaketi nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı ise 600 bini geçti.

Bölgede hizmet vermekte olan hastanelerin kapasitelerinin tamamen dolduğu açıklaması yapıldı. Yetkililer, hasta bakımı için takviyeye ihtiyaç duyduklarını duyurdu.

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