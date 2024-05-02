Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışlar felakete yol açtı: 8 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Eyalet genelinde 100'den fazla şehir yağışların etkisi altında kalırken, sel suları 8 kişinin hayatını kaybetmesine ve 21 kişinin kaybolmasına sebep oldu. Bin 400'den fazla kişi ise tahliye edildi.



Eyalet yetkilileri, önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışların devam etmesi ihtimali nedeniyle neredeyse tüm eyalette sel riski uyarısında bulundu. Eyalet Valisi Eduardo Leite, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin kayıpların yerini tespit etmek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığını belirtti.