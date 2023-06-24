Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan Wagner krizine destek açıklaması

Putin'e desteklerini belirtti

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Wagner krizine dair açıklamalar yaptı ve Putin'i desteklediklerini belirtti. Kadirov, Prigojin'in çıkışını ve Moskova'ya ilerleme kararını 'hainlik' olarak nitelendirdi. Çeçen kuvvetlerinin kriz bölgelerine ilerlediğini ve Prigojin'in savaşçılarına karşı eyleme geçeceğini de duyuran Kadirov, Rusya'nın birliğini ve devleti koruyacaklarını söyledi.

Medvedev'den Putin'e çağrı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Rusya lideri Putin'e destek çağrısında bulunarak, 'Bölünme, felakete gitmekte olan bir yol olduğundan dolayı yapılması gerekli olan öne çıkan şey Rusya Devlet Başkanı, Başkomutan Vladimir Putin'in etrafında toplanmaktır' dedi.