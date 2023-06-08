  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. CIA direktöründen Dedeağaç limanına gizli ziyaret!

CIA direktöründen Dedeağaç limanına gizli ziyaret!

Yayınlanma:
CIA direktöründen Dedeağaç limanına gizli ziyaret!
CIA direktörü William Burns'ün 11 yıl ara sonrası ilk kez 30 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ettiği, ardından gizlice Dedeağaç'ı ziyaret ettiği bildirildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) başkanı William Burns'ün en on 2012 yılına ziyaret ettiği Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldiği ve ardından gizlice Dedeağaç'ı ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'ye sadece 50 km uzaklıkta olan Dedeağaç, son dönemlerde en çok önem verdiği lojistik limanlarından birisi olarak biliniyor.

CIA direktöründen Dedeağaç limanına gizli ziyaret

Yunan medyasına göre, Atina'da istihbarat yetkilileri ve büyükelçilerle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından CIA direktörü William Burns, Türkiye'ye 50 kilometre uzaklıktaki Evros'a gitti. Yunan internet sitesi Evros News, Burns'ün Atina'dan sadece birkaç ajanla tek başına seyahat ettiğini bildirdi. Raporda, "Yunan Gizli Servisi'nin (EYP) yerel yetkililerine ve Yunan polisine ziyaretten bilgi verilmedi" denildi.

ZİYARETİN AMACI BİLİNMİYOR

Dedeağaç limanına bir ziyarette bulunan Burns'ün, aynı zamanda Meriç Nehri'nin yakınlarında bulunan Ferecik ve Peplos kasabalarını da ziyaret ettiği iddia ediliyor. Yunan istihbaratı ve polisinin Dedeağaç ziyaretinden haberi olmadığı iddia ediliyor, ancak Burns’ün kiminle görüştüğü ve ziyaretin amacının ne olduğu belli değil.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!
ABD'deki lise mezuniyet töreni kana bulandı!
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin büyüme oranı yüzde 3,2'ye yükseltti!
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin büyüme oranı yüzde 3,2'ye yükseltti!
Ukrayna'da Rus kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu! Bölge sel tehdidi altında..
Ukrayna'da Rus kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu! Bölge sel tehdidi altında..