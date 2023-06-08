CIA direktöründen Dedeağaç limanına gizli ziyaret!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) başkanı William Burns'ün en on 2012 yılına ziyaret ettiği Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldiği ve ardından gizlice Dedeağaç'ı ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'ye sadece 50 km uzaklıkta olan Dedeağaç, son dönemlerde en çok önem verdiği lojistik limanlarından birisi olarak biliniyor.





Yunan medyasına göre, Atina'da istihbarat yetkilileri ve büyükelçilerle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından CIA direktörü William Burns, Türkiye'ye 50 kilometre uzaklıktaki Evros'a gitti. Yunan internet sitesi Evros News, Burns'ün Atina'dan sadece birkaç ajanla tek başına seyahat ettiğini bildirdi. Raporda, "Yunan Gizli Servisi'nin (EYP) yerel yetkililerine ve Yunan polisine ziyaretten bilgi verilmedi" denildi.

ZİYARETİN AMACI BİLİNMİYOR

Dedeağaç limanına bir ziyarette bulunan Burns'ün, aynı zamanda Meriç Nehri'nin yakınlarında bulunan Ferecik ve Peplos kasabalarını da ziyaret ettiği iddia ediliyor. Yunan istihbaratı ve polisinin Dedeağaç ziyaretinden haberi olmadığı iddia ediliyor, ancak Burns’ün kiminle görüştüğü ve ziyaretin amacının ne olduğu belli değil.