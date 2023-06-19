Çin Başbakanı Li Qang, Almanya ve Fransa'yı Ziyaret Edecek

Çin Başbakanı Li Qang, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüştü. Li, 7'nci Çin-Almanya Hükümetler Arası İstişare'ye eş başkanlık edecek, Çin-Almanya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Forumu'na ve Yeni Küresel Finans Paktı Zirvesi'ne katılacak. Almanya'nın ardından Fransa'yı ziyaret edecek.