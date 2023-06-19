  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Çin Başbakanı Li Qang, Almanya ve Fransa'yı Ziyaret Edecek

Çin Başbakanı Li Qang, Almanya ve Fransa'yı Ziyaret Edecek

Yayınlanma:
Çin Başbakanı Li Qang, Almanya ve Fransa'yı Ziyaret Edecek
Çin Başbakanı Li Qang, Almanya ve Fransa'yı ziyaret ederek, Çin-Almanya Hükümetler Arası İstişare'ye, Çin-Almanya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Forumu'na ve Yeni Küresel Finans Paktı Zirvesi'ne katılacak.

Çin Başbakanı Li Qang, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüştü. Li, 7'nci Çin-Almanya Hükümetler Arası İstişare'ye eş başkanlık edecek, Çin-Almanya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Forumu'na ve Yeni Küresel Finans Paktı Zirvesi'ne katılacak. Almanya'nın ardından Fransa'yı ziyaret edecek.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Paris Air Show'da Havacılık Sektörünün En Yenilikçi Ürünleri Sergilendi
Paris Air Show'da Havacılık Sektörünün En Yenilikçi Ürünleri Sergilendi
Almanya'nın En Büyük Tema Parkı Europa-Park'ta Yangın Çıktı
Almanya'nın En Büyük Tema Parkı Europa-Park'ta Yangın Çıktı
Aynı formülü kullanarak 14 kez büyük ikramiyenin sahibi oldu!
Aynı formülü kullanarak 14 kez büyük ikramiyenin sahibi oldu!
Titanik Enkazını Görmek İçin Kullanılan Denizaltı Kayboldu
Titanik Enkazını Görmek İçin Kullanılan Denizaltı Kayboldu
Almanya'nın Top Mermisi Stokları Tükeniyor
Almanya'nın Top Mermisi Stokları Tükeniyor
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü
Almanya, Çin ile İlişkilerini Dengede Tutuyor
Almanya, Çin ile İlişkilerini Dengede Tutuyor