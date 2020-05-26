Çin'den kritik uyarı! Yeni salgınlar gelebilir

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan ve 'yarasa kadın' olarak bilinen Shi Zhengli, vahşi hayvanların taşıdığı virüsler hakkında araştırılma yapılarak erken uyarıya dikkat çekti. Zhengli, koronavirüsünün buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu belirterek çalışmaların başlatılmaması halinde muhtemel yeni salgınlarla karşılaşmanın an meselesi olduğunu söyledi.

Çin'den kritik uyarı! Yeni salgınlar gelebilir
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk çıktığı Çin'den kritik bir uyarı geldi. Salgının yayıldığı merkez olan Vuhan'da bulunan Viroloji Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Shi Zhengli, koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürerek yeni çalışmalar yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Yaptığı çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' lakabını alan Shi Zhengli, insanlığı bulaşıcı hastalıklardan korumak için mutlaka vahşi hayvanların taşıdığı diğer virüslerinde araştıtılması gerektiğini söyleyerek bununla ilgili erken uyarı yapılırsa salgınların önüne geçilebileceğini belirtti. "Eğer çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel salgınlar yaşanacak" ifadelerini kullanan Shi Zhengli, koronavirüs salgınının da buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir haberde, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün fotoğraflarına yer verilmiş ve teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazmıştı. Haberde ayrıca; merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtilmişti. Koronavirüsün söz konusu enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, oradaki çalışanların virüsü dışarıya taşıdığını savunuyorlardı.


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