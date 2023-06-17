Çin, Dünyanın İlk Ticari Toryum Reaktörünü İşletecek

Çin, dünyanın ilk ticari toryum reaktörünü işletecek. Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsü tarafından işletilecek olan reaktör, erimiş tuzdan elde edilen sıvı yakıt kullanacak ve Gobi Çölü'ndeki Wuwei'de bulunacak. Reaktörün test faaliyetleriyle başlatılacak 10 yıllık işletme izni verildi. Toryum, uranyum ile karşılaştırıldığında daha bol bulunan bir kaynak olarak öne çıkarken Çin'de önemli toryum rezervleri bulunuyor. Toryum reaktörleri, geleneksel uranyum reaktörlere göre arttırılmış güvenlik, azaltılmış atık ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği gibi avantajlar sunuyor. Proje 2011 yılında başlatılmış ancak 2018'e kadar inşaat sürecine geçilmemişti.