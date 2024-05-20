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Çin, Tayvan'a silah satışı medeniyle ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacak

Çin, ABD'nin Tayvan'a yaptığı silah satışlarına tepki olarak üç Amerikan savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 20:32
Çin, Tayvan'a silah satışı medeniyle ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacak

Çin'den 3 ABD'li şirkete yaptırım

Çin, Tayvan'a yapılan silah satışları nedeniyle üç Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını duyurdu. Boeing Defense'in uzay ve güvenlik birimi ile General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketleri, "güvenilmez varlık" listesine alındı. Bu kararın, ABD'nin Tayvan'a yaptığı silah satışlarının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, söz konusu şirketlerin Çin'de daha fazla yatırım yapmasını engelleyecek ve üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişini yasaklayacaklarını açıkladı. Bu yaptırım kararının, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başladığı gün yapılması ise önemli bir detay.

ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında Tayvan'a onayladığı 75 milyon dolarlık silah satışının ardından, Çin'in nisan ayında General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerine yaptırım uygulama kararı alması dikkat çekmişti.

Çin'in, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak gördüğü ve "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'a yapılan silah satışlarına karşı çıktığı biliniyor. Ancak, Tayvan 1949'dan beri fiili bir bağımsızlık yaşarken, Çin ile arasındaki ayrılık hala devam ediyor.

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