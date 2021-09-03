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Çin'den LGBT'li bireylere ekran yasağı!

Çin hükümeti, toplumun ahlak kurallarını bozdukları gerekçesini göstererek dış görünüşü güzel olan erkeklerin televizyona çıkmasına yasak getirdi.

03 Eylül 2021 Cuma 16:20
Çin'den LGBT'li bireylere ekran yasağı!
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Çin'in Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi (NRTA) tarafından yayınlanan bir yönergede, tüm TV kanallarında dış görünüşü güzel olan 'efemine tarza sahip' erkek sunuculara yer verilmeyeceği belirtildi. Çin hükümetinin tarafından alınan söz konusu kararla ilgili ise bu durumda olan kişilerle birlikte yapılan siyaseten yanlış ve aynı zamanda da ahlak dışı davranışların teşvikine neden olan bütün programların yasaklanacağı açıklandı.

Çin hükümeti tarafında alınan kararda kadınsı olarak görünen erkeklere ekran yasağı getirileceği ve TV yayıncılarında da bu konuyla ilgili toplum üzerindeki kontrolleri sıkılaştırmayla birlikte daha resmi ve daha ahlakı dayatma kampanyası başlatmaları, gençler, şöhret ve şehvete özendirmeden kendilerine hayranlık kültürü aşılayarak onlara geleneksel Çin ve devrimci kültürüne karşı teşvik edici yayınların yayınlanması gerektiği bildirildi.


"EFEMİNE TARZ VE TERCİHLER BOYKOT EDİLMELİ"

Yayıncılara gönderilen yönergede ayrıca program sunucularının kostümleri, makyajları ve programı sunuş icraları anlamında topluma doğru olan estetik yönelime sahip olmasının gerekli olduğu belirtildi ve sunucularda efemine tarz gibi anormal derecede boy gösteren estetik tercihlerin boykot edilerek onlara ekranlarda yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

İNTERNET OYUNLARINA ÇİN HÜKÜMETİNDEN SINIRLAMA!

Çin hükümeti ayrıca intenet endüstrilerinde oluşturduğu kontrolü de sıkılaştırırken hem oyun hem de sosyal medya sağlayıcısı olan Tencent Holding ile Alibaba Group gibi şirketler üzerinde anti-tekel ve veri güvenliğine dair bir takım yaptırım eylemleri başlattı. 2 gün önce yürürlüğe giren yeni kurallara göre çevrimiçi oyunlar haftada 18 saatten 3 saat sınırına çekilirken okulların açık olduğu günlerde bu oyunlar tamamen yasaklanıyor.


Son Güncelleme: 03.09.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
çinLGBTEkran Yasağı
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