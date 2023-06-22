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Çin'in Pekin Şehrinde Kaydedilen En Yüksek Sıcaklık Değeri

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Çin'in Pekin Şehrinde Kaydedilen En Yüksek Sıcaklık Değeri
Çin'in Pekin şehrinde kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı olan 40,7 derecenin ölçüldüğü meteoroloji istasyonu, El Nino salınımının tetiklediği erken sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklığın 41,8 derece ölçüldüğü şehrin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Tanghıkou köyü, 'Çin'in en sıcak noktası' oldu.

Pekin'de Kaydedilen En Yüksek Sıcaklık Değeri

Çin'in Pekin şehrinin güneyindeki meteoroloji istasyonunda, gün içinde hava sıcaklığı 40,7 derece ölçüldü. Bu, şehirde kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı olarak tarihe geçti. Daha önceki yüksek sıcaklık değeri, 10 Haziran 1961'de 40,6 derece ölçülmüştü. Çin, El Nino salınımının tetiklediği erken sıcak hava dalgasının etkisini yaşıyor. Haziran başından beri sıcak havanın etkili olduğu Pekin'de hava sıcaklığı bugün '2014'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine' çıktı.

Çin'in En Sıcak Noktası

Sıcaklığın 41,8 derece ölçüldüğü şehrin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Tanghıkou köyü, 'Çin'in en sıcak noktası' oldu. Ejderha Kayığı Festivali kutlamasına denk gelen aşırı sıcaklar nedeniyle 'turuncu' alarm ilan edildi. 'Turuncu' alarm, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde 'kırmızı'nın ardından en yüksek ikinci seviyesini temsil ediyor.

Diğer Etkilenen Bölgeler

Aşırı sıcaklar, Pekin çevresindeki bölgelerde de etkili oluyor. Başkentin 110 kilometre güneyindeki liman şehri Tiencin'de hava sıcaklığı 41,2 dereceye çıkarak rekor kırdı. Kuzey eyaletleri Hıbey ve Şandong ile İç Moğolistan ve Sincan Uygur özerk bölgelerinin de sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.

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