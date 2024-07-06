Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den stratejik işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma vurgusu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, işbirliğinde yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve modern dijital sistemlerin uygulanması sonucu Trans Hazar Uluslararası Koridoru'ndan geçen yük taşımacılığının arttığını vurguladı. İş dünyası için cazip tarifelerin uygulanmasının bu koridorun rekabet gücünü artıracağını dile getirdi. Mirziyoyev, bu koridorun, bölgedeki ekonomik entegrasyonu ve ticaret hacmini önemli ölçüde artıracağını belirtti.



TDT DEMİRYOLU İDARELERİ KONSEYİ KURULSUN

Mirziyoyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Demiryolu İdareleri Konseyi'nin kurulmasını önerdi. Bu öneri, bölgedeki demiryolu altyapısının geliştirilmesi ve uluslararası taşımacılığın daha etkin hale getirilmesi amacıyla büyük önem taşıyor. Mirziyoyev, demiryolu idarelerinin daha koordineli ve verimli çalışması için bu konseyin kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadeleye de değinen Mirziyoyev, bu alanda mevcut sorunların sistematik şekilde çözülmesi amacıyla merkezi Aral Gölü bölgesinin önemli şehri olan Nukus'ta olmak üzere Türk Ekoloji Konseyinin kurulmasını önerdi. Mirziyoyev, uluslararası iklim işbirliği alanında Türk Dünyası'nın sesinin giderek yükseldiğini belirterek, bu bağlamda kasımda Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin TDT ülkeleri için tarihi öneme sahip bir etkinlik olacağını kaydetti.



YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM

Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesinin önemine işaret eden Mirziyoyev, 2030'a kadar ülkesinin enerji dengesindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 40'a çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Mirziyoyev, yabancı ortakların katılımıyla her yıl yaklaşık 2 gigavat kapasiteli yeni güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin devreye alındığını anlattı. Ayrıca, komşu Kırgızistan'da hidroelektrik santrali inşası için Kazakistan ile çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, gelecek yıl ülkesinde TDT himayesinde müspet bilimlerde Genç Türk Olimpiyatı ve Dünya Türkologlar Kongresi'nin düzenlenmesini teklif etti. Bu etkinliklerin, genç bilim insanları ve araştırmacılar için önemli bir platform oluşturacağını vurguladı. Mirziyoyev, bu tür etkinliklerin Türk dünyasının bilimsel ve kültürel işbirliğini güçlendireceğine inandığını ifade etti.

FİLİSTİN VE ORTA DOĞU BARIŞI

İsrail-Filistin meselesine de değinen Mirziyoyev, Orta Doğu'da stratejik istikrar ve barışın sağlanmasının ana koşulunun, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı. Mirziyoyev, uluslararası toplumun, Filistin halkının haklarını tanıması ve bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki duruma da işaret ederek Özbekistan'ın Afganistan halkına gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti. Mirziyoyev, Afganistan'da istikrarın sağlanması için bölgesel işbirliğinin önemine değindi ve Özbekistan'ın bu konuda aktif bir rol oynayacağını belirtti.



Mirziyoyev'in TDT zirvesinde yaptığı bu açıklamalar, Özbekistan'ın bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında kararlılığını ortaya koydu. Trans Hazar Koridoru'ndan iklim değişikliğiyle mücadeleye, yenilenebilir enerji yatırımlarından kültürel ve bilimsel işbirliğine kadar birçok alanda önemli adımlar atılacağını ifade eden Mirziyoyev, Türk dünyasının geleceği için ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

