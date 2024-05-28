Danimarka, Filistin'in devlet olarak tanınmasını reddetti: Ön koşullar yetersiz

Danimarka Filistin'in tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti

Danimarka Parlamentosu, Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti. Bu karar, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanımasının ardından geldi.



Gerekçe: Ön Koşullar Yetersiz

Danimarka Parlamentosu, 2 devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağına inanmasına rağmen, Filistin'in devlet olarak tanınması için gerekli ön koşulların henüz sağlanmadığını savundu.

Siyasetçiler Görüşlerini Paylaştı

Parlamento milletvekillerinden Sascha Faxe, Filistin'in tanınmasını oradaki vatandaşların hakkı olarak gördüğünü ve Danimarkalı siyasetçilerin büyük çoğunluğunun da 2 devletli çözüme inandığını belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise daha önce hükümetin Filistin'i tanımayacağını açıklamıştı ve bugünkü oylamaya katılmadı.