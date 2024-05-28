Bist 100
10.677,49 0%
DOLAR
32,23 -0,01%
EURO
35,08 0,02%
ALTIN
2.435,26 0,02%

Danimarka, Filistin'in devlet olarak tanınmasını reddetti: Ön koşullar yetersiz

Danimarka Parlamentosu, Filistin'in devlet olarak tanınmasını reddetti. Gerekçe olarak ise gerekli ön koşulların sağlanmadığı gösterildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 21:44
Danimarka, Filistin'in devlet olarak tanınmasını reddetti: Ön koşullar yetersiz

Danimarka Filistin'in tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti

Danimarka Parlamentosu, Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti. Bu karar, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanımasının ardından geldi.

Gerekçe: Ön Koşullar Yetersiz

Danimarka Parlamentosu, 2 devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağına inanmasına rağmen, Filistin'in devlet olarak tanınması için gerekli ön koşulların henüz sağlanmadığını savundu.

Siyasetçiler Görüşlerini Paylaştı

Parlamento milletvekillerinden Sascha Faxe, Filistin'in tanınmasını oradaki vatandaşların hakkı olarak gördüğünü ve Danimarkalı siyasetçilerin büyük çoğunluğunun da 2 devletli çözüme inandığını belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise daha önce hükümetin Filistin'i tanımayacağını açıklamıştı ve bugünkü oylamaya katılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank’tan çalışana ek ödeme! 30.000 TL’ye kadar veriliyor

KPSS şartı aranmıyor! En az ön lisans mezunları için TÜBİTAK personel alımı başladı

Emekli veya işsiz herkes bu ödemeye sahip olabilir! Halkbank gelir belgesi olmadan 15.000 TL dağıtıyor

Elinde altını olanlar oh çekecek! Beklenen açıklama sonunda geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Elinde altını olanlar oh çekecek! Beklenen açıklama sonunda geldi

KPSS şartı aranmıyor! En az ön lisans mezunları için TÜBİTAK personel alımı başladı

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! Uzman isimler altının kaderini açıkladı

Emeklilere oh çektiren indirim kararı! O tarihten itibaren yüzde 15 indirim başlıyor

Emekli maaşıyla başvuran herkese 40.000 TL anında ödenecek! Bu fırsatı kaçıran bir daha bulamaz

Promosyon almayan emekliler hemen başvursun! 31.000 TL tek seferlik ödeniyor

Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Yağmur Ege bölgesini sular altında bırakacak! Meteoroloji’den korkutan uyarı geldi

Tüm kredilerde yeni dönem başladı! Artık eski şartlar geçerli değil

Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Halkbank’tan çalışana ek ödeme! 30.000 TL’ye kadar veriliyor

Emekli veya işsiz herkes bu ödemeye sahip olabilir! Halkbank gelir belgesi olmadan 15.000 TL dağıtıyor