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DSÖ başkanı Tedros, pandeminin bitmesini çok uzak olarak açıkladı

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Zirvesi’nde gerçekleştirdiği bir konuşmasında pandeminin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunurken haftada 50 bin aşıyla salgının bitmesinin çok uzakta olduğunu söyledi.

26 Ekim 2021 Salı 19:02
DSÖ başkanı Tedros, pandeminin bitmesini çok uzak olarak açıkladı
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Dünya Sağlık Zirvesi’ne katılan ve burada KOVID-19 salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunan DSÖ BAşkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, herkesin merak ettiği 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna haftada yapılan 50 bin doz aşı verileriyle salgın bitmekten çok uzak olarak gördüklerini söyledi.


Virüsler hızlı hareket eden fakat verilerin onlardan daha fazla hızlı hareket ettiğini belirten Tedros, elde edilecek doğru bilgilerle ülkelerde ortaya çıkmış olan risklerin önüne geçilebilineceğini ve bu durumunda toplum hayatını kurtarabileceğini söyledi.

Kentleşme, ormansız yaşam alanları, iklim değişiklik krizleri ve yoğun tarım uygulamalarının pandemi risklerini artırdığını vurgulayan DSÖ Başkanı Ghebreyesus, tüm dünya bunları sona erdirmeyi seçtiğinde salgının da sona ereceğini dile getirdi. Haftada 50 bin doz aşı uygulamasıyla salgının bitmeyeceğini söyleyen Ghebreyesus, bilindiği üzere 2021 yılı sonuna kadar her ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanmasını hedeflediklerini fakat çoğu ülkenin bu sayıya ulaşamadığını ifade etti.


Son Güncelleme: 26.10.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
DSÖ BaşkanıTedros Adhanom GhebreyesusPandemi Bitme Tarihi
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