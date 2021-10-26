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DSÖ'den, uluslararası seyahat kapsamı için aşı koşulu!

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı acil durum komitesi tarafından alınan bir kararda 194 ülkeye yapılacak olan uluslararası seyahatler kapsamında tek koşul olarak Kovid-19 aşısının kanıtının istenmemesini, bunun yerine DSÖ'nün acil kullanım için onayladığı koronavirüs aşılarını tanımaları gerektiği belirtildi.

26 Ekim 2021 Salı 21:08
DSÖ'den, uluslararası seyahat kapsamı için aşı koşulu!
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus başkanlığında 22 Ekim günü gerçekleştirilen toplantı sonrasında, toplantıda alınan nazı tavsiye kararları yazılı olarak yayınlandı.


Komitenin toplantıda yaptığı değerlendirmeler arasında Kovid-19 pandemisinin dünya genelinde toplum sağlığını olumsuz olarak etkilemeye devam ettiği, koordineli olarak uluslararası anlamda bir müdahale gerektirecek bir durum olarak nitelendirildiği belirtildi. 

Toplantıya katılan DSÖ üyelerinin ortak aldığı bir karar da 194 ülke için bir çağrıda bulunuldu ve bu ülkeler arasında yapılacak olan uluslararası seyahatler kapsamında ülkelerin tek koşul olarak 'Kovid-19 aşısının kanıtını' istememeleri gerektiği tavsiyesi verildi. Bu tavsiye kararına gerekçe olarak ise Kovid-19 aşıları için ülkeler arasında sınırlı küresel erişimleri ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının adaletsiz olarak dağlım yapılması olarak gösterildi.

Uluslararası yapılacak olan seyahatleri daha da kolay hale getirebilmek adına alınmış olan seyahat önlemlerinin devam ettirilmesi ve bilgilerin DSÖ ile mutlaka paylaşılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada koronavirüs için geliştirilen aşıların kullanılması konusunda danışmanlık görevini üstlenen Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) tavsiyesi ile DSÖ'nün acil kullanım için onayladığı Kovid-19 aşılarının tanınması için tüm ülkelere genel çağrı yapıldı.


Son Güncelleme: 26.10.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
DSÖUluslararası SeyahatAşı KoşuluKovid Aşısı Tanıma
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