Dünya Afganistan'da kız bebeğini 500 dolara satan aileyi konuşuyor!

ABD’nin geri çekilmesi sonrasında Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan’da ekonomi giderek kötüleşmeye başladı. Uluslararası yardım fonlarının ulaşmadığı ülkede hanelerin sadece yüzde 5'lik oranı gerekli yiyeceklere ulaşabiliyorlar.

Dünya Bankası tarafından açıklanan verilerde ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) neredeyse yüzde 40'ının yardım fonlarından oluşuğu görülürken Taliban’ın başa geçmesi sonrası bu fonların kapatıldığı aktarıldı.

BEBEĞİNİ 500 DOLARA SATTI

Ekonomide yaşanan bu olumsuz gelişmelerle birlikte Afgan halkı ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldı. Bu gelişmelerle birlikte bir ailenin tanımadıkları bir kişiye kız bebeklerini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) sattığı anlaşıldı. Dünya gündemini sarsan bu olay sonrası annenin diğer çocukları açlıktan ölmesin diye kızını satmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi. Kız bebeğin babasının ise çöp toplayarak ailenin geçimini sağladığı belirtilirken bu işten para kazanamadığı ve ailenin ekonomik anlamda çöktükleri belirtildi.

Herat'ta meydana gelen olayda kız bebeğin yürümeye başladıktan sonra kendisini satın alan adam tarafından götürüleceği öğrenilirken adamın aileye 500 doların yarısından fazla bir para verdiğini ger kalan parayı da bir kaç ay içinde vereceği ifade edildi.